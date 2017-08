1 septembrie va fi pe 1 septembrie



Ungheni. Când va fi organizată festivitatea solemnă consacrată primului sunet în anul cutent de învățământ? Această întrebare și-o pun în ultimul timp atât părinții, cât și elevii. 1 septembrie anul acesta este într-o zi de vineri, de aceea majoritatea părinților au intuit că careul solemn ar putea fi organizat luni, 4 septembrie, iar ziua de 1 septembrie să fie recuperată în altă zi, de exemplu, într-o sâmbătă. Potrivit ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, semnat de către ministra Monica Babiuc, evenimentul totuși va fi organizat anume pe 1 septembrie, atunci când este și începutul noului an de studii. Deci, tradițional, careul va începe cu onorarea simbolurilor de stat. De asemenea, se recomandă ca ora de dirigenție să fie întitulată „Limba noastră-i o comoară”, în contextul aniversării plăsmuirii poemului „Limba noastră” de Alexei Mateevici.

Olga Popa, șefă-adjunctă, Direcția Educație Ungheni, spune că atât diriginții claselor primare, cât și ai celor liceale sunt încurajați să organizeze activități care să sporească interesul elevilor de a însuși mai bine limba maternă, de a cunoaște personalitățile care au promovat cu stoicism valorile naționale.

Durata festivității nu va depăși 45 de minute.

