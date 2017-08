15 ani de închisoare pentru bărbatul din Măcărești care și-a ucis fetița



Un bărbat din satul Măcărești, care acum trei luni şi-a ucis în bătăi fetiţa pentru că plângea, a fost condamnat la 15 ani închisoare, se menționează într-un comunicat al Procuraturii Generale.

Sentinţa a fost dictată după ce procurorii au demonstrat că, în seara zilei de 13 mai, aflându-se în stare de ebrietate la domiciliul concubinei sale, inculpatul şi-a lovit crunt fetiţa de 6 luni, pe motiv că aceasta plângea şi nu vroia să adoarmă. În rezultatul traumelor grave primite, copila a decedat pe loc.

Concluziile expertizei medico-legale, dispuse de procurori pe caz, au confirmat că decesul fetiţei a survenit ca urmare a insuficienţei cardio-respiratorii acute, cauzate de leziunile corporale grave, incompatibile cu viaţa.

Sentinţa este cu drept de atac în condiţiile legii.

