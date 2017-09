15 ani pentru sănătatea copiilor și tinerilor cu nevoi speciale



Ungheni. La 12 septembrie 2002 în oraș își deschidea ușile pentru copiii și tinerii cu nevoi speciale un centru, care avea să devină a doua lor casă. Aici, ei sunt ajutați să depășească mai ușor problemele de sănătate care le au, au parte de socializare și cel mai important e că ei sunt acceptați și în niciun fel discriminați. Maria Calchei, directoarea centrului, spune că serviciul oferit de instituție este unul confidențial. Părinții trăiesc cu frica de a nu fi etichetați sau chiar stigmatizați copiii lor de către societate. Ei chiar privesc prin părți, atunci când intră pe poarta centrului, ca să nu fie văzuți de către vecini, rude sau cunoscuți.

Aria de activitate a centrului este preponderentă pentru copiii și tinerii ce suferă de afecțiuni logopedice și locomotorii. Dar, în ultimii patru ani se atestă o creștere a cererii din partea părinților pentru serviciile psihologice, în special, pentru copiii ce suferă de sindromul Down și autism. În acest sens Federația pentru Drepturi și Resurse a Persoanelor cu Tulburări din Spectrul Autism Moldova (FEDRA) își propune să creeze aici, până la sfârșitul anului, un centru de lucru în cadrul proiectului „Implicare prin autism”, unde va fi folosită o terapie specială pentru acești copii. În țară acesta va fi al treilea cabinet de acest gen.

De când activează centrul a avut peste 1500 de beneficiari atât din oraș, cât și din localitățile rurale ale raionului Ungheni.

