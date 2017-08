19-20 august – Zilele orașului Ungheni. Programul zilelor orașului Ungheni 2017



Tweet



Tweet

Sâmbătă, 19 august, 2017

6:00 – 13:00

str. Națională intersecție str. Decebal și str. B.P.Hasdeu – Iarmaroc (expoziție – târg cu vânzarea produselor agricole)

10:00

Piața Independenței – Competiții sportive. Baschet stradal, Joc de dame, Şah, Darts.

Stadionul Central – Minifotbal

10:00 – 18:00

Piața Independenței, str. Națională – Carusel, trenuțul, mascote.

Expoziţie cu vânzare: meşteri populari, agenţi economici, master-class prezentat de către meșterii populari

Scuarul Grigore Vieru – Expoziție de pictură, desene aplicate pe fețele copiilor.

17:30 – 18:00

str. Națională, intersecție cu str. V. Lupu – Alaiul delegațiilor orașelor înfrățite însoțite de colectivele artistice din municipiul Ungheni.

18 :00 – 18 :40

Piața Independenței – program artistic prezentat de studioului muzical „Do-Re-Micii”

18:40 – 23:00

Piața Independenței – Concert dedicat celor 555 de ani de la prima atestare documentară a orașului Ungheni. Invitați: Valeria Marcu, Dana Marchitan, El Radu, formația „Tharmis”.

20:20 – 21:00

Piaţa Independenţei, Moment oficial cu mesaje de salut din partea delegaţiilor din oraşele înfrăţite.

23:00 – 23:10

Piaţa Independenţei, Foc de Artificii

23:10 – 24:00

Piaţa Independenţei, Hora de sărbătoare Duminică, 20 august, 2017

9:30 – 11:00

Primăria mun. Ungheni, Centrul de Informare pentru Cetățeni – discuție panel – „555 de oportunități de cooperare internaționale pentru mun. Ungheni”.

11:30 – 12:00

Parcul Central – eveniment de inaugurare a sculpturilor executate în cadrul Taberei de sculptură, ediția „Ungheni – 555 de ani”.

12:00 – 13:00

Parcul Central – eveniment de promovare a rezultatelor Proiectului „Amenajarea unui spațiu de odihnă și agrement în Parcul Central din mun. Ungheni”, concert prezentat de tinerele talente din Ungheni.

16:30 – 18:00

Piaţa Independenţei – expoziție „Ungheni – 555 de ani”

17:30 – 18:40

Piaţa Independenţei – program artistic prezentat de Studioul muzical coregrafic „Mini Song”, studioul de dans popular „Lăstărel”, studioul de dans oriental „Arabic Belly Dance”.

18:40 – 24:00

Piaţa Independenţei – Concert dedicat celor 555 de ani de la prima atestare documentară a orașului Ungheni. Program artistic prezentat de Vasile Sturza (dans contemporan), Studioul de dans modern „Street Dance”, ansamblul de muzică și dans popular „Struguraș”, Școala de Muzică din mun. Ungheni.

Invitați speciali: Valeriu Lincovschi, Veronica Lupu, Doina Sulac, trupa „The Wax Road”, DJ Scanner.

You can leave a response , or trackback from your own site.