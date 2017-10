2 octombrie – Ziua naţională fără alcool



În Republica Moldova a devenit o tradiţie de a marca pe 2 octombrie Ziua Naţională fără alcool. Scopul acestui eveniment este de a sensibiliza publicul larg despre consecinţele grave asupra sănătăţii, legate de consumul nociv de alcool.

Conform studiilor efectuate de către experţi şi Organizația Mondială a Sănătății, alcoolul este factorul nociv numărul unu pentru sănătatea populaţiei din Republica Moldova, care se află pe locul II în lume după consumul de alcool: 17,4 litri de alcool pur pentru un adult faţă de media mondială 6,1 litri. 50 mii persoane suferă de alcoolism, majoritatea ajung în spital în stare de delir alcoolic.

Rata mortalităţii legată de consumul de alcool în Moldova este de circa 222 cazuri la 100 mii locuitori, una dintre cele mai înalte în lume. Ungheniul se află printre raioanele cu cea mai înaltă mortalitate în ţară. În prezent la evidență în raion sunt 1300 bolnavi de alcoolism, inclusiv 123 femei.

Datele statistice arată tendinţa în creştere a numărului de persoane care au decedat din cauza cirozei hepatice ca urmare a consumului de băuturi spirtoase. Dacă în anul 1997 în Republica Moldova au decedat 59 persoane de ciroză alcoolică a ficatului, apoi în 2015 – 151 persoane, inclusiv 76 femei.

