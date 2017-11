60 de ani în tradiția olăritului



În anul 1957 apăreau la Ungheni bazele fabricii de ceramică, care produce veselă şi articole decorative din argilă roşie şi albă. La început activa o secţie de producere a ceramicii de uz casnic în apropierea căii ferate, mai exact, pe actuala stradă Ștefan cel Mare. De ani buni însă, fabrica de ceramică se află într-o altă margine de oraș, în zona industrială a Ungheniului. La prima vedere ți se pare că e o clădire mică și s-ar crea impresia că nu este loc de a produce asemenea lucrări. Dar, imediat ce treci cele câteva coridoare înguste și întunecoase și ajungi în sălile de producție ale fabricii, ți se deschide imaginea unei lumi în care lutul prinde viață. Primele lucruri care ți se vor impregna în memorie sunt mirosul de vopsea și zgomotul celor trei cuptoare electrice ce le are fabrica. Mirosul de vopsea vă va călăuzi în sala unde muncitorii cu imaginație și talent desenează viitoarele lucrări din lut. „Fabrica de ceramică este un adevărat atelier de creație, unde totul practic se face manual”, ne spune Albina Burlacenco, directoarea SA ”Ceramica-Ungheni”. Aici, fiecare muncitor, care a însușit câteva profesii, cunoaște cu exactitate lucrul său, de aceea și produsele sunt apreciate la nivel înalt.

Procesul tehnologic de realizare a unei piese include procedee complicate efectuate manual. Argila albă înmuiată se toarnă în matriţe de ghips pentru a prinde formă. În 40-45 de minute se scurge lichidul și lucrările sunt pregătite pentru sala unde vor fi șlefuite și colorate.

După ce au fost șlefuite și colorate obiectele din lut sunt gata de a fi băgate în cuptoarele electrice. Acestea sunt înfierbântate până la 1120 de grade în cazul obiectelor făcute din argilă albă și până la 960 de grade pentru cele din lut roșu. Întreg procesul de ardere durează aproximativ 12 ore. Produsele gata sunt ambalate în cutii de carton și așteaptă în depozit pentru a fi livrate în piețe și magazine.

După 60 de ani de activitate SA ”Ceramica-Ungheni” continuă tradiția vechilor olari de la Prut, dar adaptându-se și la noile tendințe de design, elaborând noi modele deosebite și interesante care îi dă posibilitatea întreprinderii să facă și exporturi. Una din țările în care a ajuns ceramica din Ungheni este Germania.

Toate aceste merite se datorează echipei, unde muncesc adevărați profesioniști: T. Șișkina (50 de ani stagiu de muncă), N. Dologan, L. Varvariuc, L. Ceaglei, L. Grușețcaia, T. Munteanu, care au peste 44 de ani de muncă, L. Lazo, P. Melniciuc, E. Marinova – 40 de ani, P. Șoltoianu, A. Crețu, A. Șumeico, L. Moraru – peste 30 de ani de activitate.

De la fondare și până la acest moment la fabrica de ceramică au activat 2 directori. E vorba de Lidia Mardari, care a condus întreprinderea timp de 29 de ani, iar de 31 de ani la cârma fabricii se află Albina Burlacenco.

