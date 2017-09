9 septembrie – Ziua Internațională de sensibilizare a riscurilor consumului de alcool în perioada sarcinii



Organizația Mondială a Sănătății indică, ca Republica Moldova este una din ţările cu cel mai înalt nivel de consum de alcool la nivel internaţional (al II-lea loc în lume) cu 16,8 l alcool pur per capita/per an și constituie al III-lea factor de risc după numărul de decese. Potrivit studiilor naționale în domeniul prevalenței factorilor de risc a bolilor netransmisibile, cunoștințe, atitudini, practici, 74,8% din populația țării cu vârsta între 16 și 55 de ani consumă alcool, inclusiv 12% – zilnic sau aproape în fiecare zi. Pe parcursul ultimilor ani femeile constituie circa 15-17% din numărul bolnavilor de alcoolism înregistraţi, ponderea lor fiind mult mai înaltă în unele regiuni rurale și constituie circa 7000 femei. Cel mai înalt nivel de consum al băuturilor alcoolice este înregistrat printre femeile de vârstă reproductivă. 31% din respondenți nu sunt conștienţi despre daunele asupra fătului provocate de consumul de alcool în cazul unei femei însărcinate.

De ce gravidele consumă alcool? Există mai mulți factori: femeile pot ignora faptul că sunt gravide; consumul de alcool poate fi normă socială; femeile pot cunoaște alte femei care au consumat alcool în timpul sarcinii și care au copii care apar în exterior a fi sănătoși; femeile nu sunt informate despre efectele consumului de alcool asupra sănătății; femeile consumă alcool pentru a face față unor situații dificile de viață, cum ar fi sărăcia, violența, izolarea, disperare sau depresie.

Cum poate fi fătul afectat de alcoolul consumat de mamă? Alcoolul ajuns în sângele mamei ajunge prin placentă în fluxul sanguin al bebelușului și este asociat cu următoarele probleme: avort; risc de travaliu prematur; anomalii în dezvoltarea cerebrală a fătului; deficiențe de creștere; anomalii în dezvoltarea fizică și psihică; naștere cu făt mort.

Pe măsură ce copiii afectați cresc în adolescență și la maturitate, pot dezvolta probleme de sănătate mintală, cum ar fi depresia, sunt în imposibilitatea de a trăi în mod independent, au probleme cu ocuparea forței de muncă, dificultăți la școală, probleme cu legea, comportament sexual inadecvat, abuz de droguri sau alcool.

Cea mai gravă patologie asociată este sindromul alcoolismului fetal, în cazul în care mama consumă cantități mari de alcool în timpul sarcinii. Sindromul alcoolic fetal (SAF) constituie o tulburare gravă de dezvoltare cauzată de consumul de alcool în timpul sarcinii, având ca şi caracteristici clinice: malformaţii cranio-faciale specifice, retard de creştere intrauterină, disfuncţia sistemului nervos central cu tulburări cognitive, dificultăţi de învăţare sau comportament hiperactiv.

Efectele dăunătoare ale alcoolului asupra fătului şi dezvoltării copilului erau cunoscute oamenilor din cele mai îndepărtate timpuri. La multe popoare de-a lungul secolelor s-au dezvoltat tradiţii pentru a preveni aceste efecte. Istoricii au stabilit că încă în Roma Antică şi India Antică femeile tinere nu aveau permisiune să consume băuturi alcoolice.

Factorii care influenţează dezvoltarea SAF includ: momentul gestaţiei, tipul expunerii, cantitatea şi ritmul consumului matern de alcool, starea de nutriţie şi sănătate a gravidei, fondul genetic matern şi fetal, consumul altor droguri etc.

Expunerea prenatală la alcool este o cauza de inegalitate socială, astfel că a fost numit “capcană a sărăciei”.

Conform specialiștilor la Centrul de Sănătate Publică Ungheni, mesajul principal al campaniei de informare din anul curent este unul foarte simplu şi conţine două recomandări: 1. În cazul când o femeie planifică să devină gravidă, ea trebuie să abandoneze consumul de alcool, inclusiv şi pe durata întregii sarcini; 2. Dacă, însă, o femeie de vârstă reproductivă care consumă băuturi alcoolice nu planifică o graviditate, ea urmează să utilizeze o metodă sigură de contracepţie.

Republica Moldova a aderat la Reţeaua „Sunt prea mic ca să beau” în anul 2015 la iniţiativa Asociaţiei Obşteşti „Progres prin Alternativă.

