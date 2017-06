A fi sau a nu fi



În Morenii Noi, se pare, se închide magazinul care este situat nu departe de primărie. Cel puțin, locuitoarea satului Maria Fonariuc spune că e închis, deoarece nu aduce venit. Chipurile, cum să procedeze oamenii, să se ducă în sus, spre școală, e foarte departe. Ce să facă în acest caz persoanele în vârstă, unde să se ducă? Mai ușor e să plece la Ungheni, dar există o problemă – nu au bani de drum. Interlocutoarea întreabă, unde sunt magazinele auto care deserveau cândva satele în care nu erau magazine, acum ele ar putea salva situația.

Primara comunei Morenii Noi, Valentina Lincovscaia, a menționat că este la curent cu situația și va încerca să nu permită să fie închis magazinul, va căuta o ieșire din situația creată. Potrivit ei, clădirea magazinului aparține ConsumCoop Cetireni care îl dă în arendă. Arendașul ar intenționa să-l închidă, fiindcă aduce pierderi, achită impozite mari și plată de arendă înaltă. Deși achită vreo 2000 de lei pe an. Ce-i drept, anul acesta situația nu mai poate fi schimbată, dar pentru anul viitor vor încerca ceva să rezolve în privința plăților. Cu atât mai mult, cu cât în satul Șicoveț, de asemenea, magazin nu este, mai bine zis, clădirea stă pustie.

Potrivit președintelui biroului executiv al UCOOP Ungheni, Haralambie Chirilov, există sate unde sunt magazine care nu funcționează. UCOOP a încercat să dea magazinele sale în arendă, cu atât mai mult, cu cât micii antreprenori nu plătesc taxa pe valoarea adăugată, dar și acest lucru nu salvează situația, fiindcă oamenii nu au bani. Având o abordare de stat față de această chestiune, s-ar putea acoperi pierderile cooperației de consum, atunci ea ar lucra fără profit, însă ar asigura populația cu mărfurile necesare, doar aceasta e sarcina comună a statului și a comerțului. „Noi chiar i-am propus primarului comunei Alexeevca să dea clădirea magazinului în folosință, doar să găsească o persoană gata să se ocupe de business în sat”, spune el.

În privința satului Morenii Noi, dânsul a menționat că acolo funcționează două magazine ale cooperației de consum. Primarul, cică, nu poate să știe tot. El a fost acolo cu câteva săptămâni în urmă. Problema constă în faptul că magazinul e nerentabil, acum sunt în căutare de oportunități pentru darea lui în arendă. Menționez că arenda nu va îmbunătăți puterea de cumpărare a cetățenilor, poate de aceea ar fi bine să ne amintim de magazinele auto? Drept răspuns mi se spune că din nou se va vorbi despre pierderi. Deși, în Belarus — ne place sau nu — în centrele raionale și sate a fost păstrat monopolul cooperației, iar cătunele, satele mici sunt aprovizionate cu mărfuri din magazine auto. În acest caz pierderile sunt suportate de către raioane și satele mari. Atunci când există o abordare de stat, și aceste probleme sunt rezolvate, și la oameni se gândesc: „La noi micul business este scutit de TVA și antreprenorul în magazin poate stabili prețuri un pic mai mici decât ale noastre. În Pârlița, există un magazin bun al cooperației de consum, iar alături – 4 private, și ni se poate reproșa că la noi prețurile sunt mai înalte. Ce-i drept, acum peste tot comerțul nu prea se dezvoltă, deoarece a scăzut puterea de cumpărare a populației și această tendință continuă”.

