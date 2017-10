A luat ”Polobocul de Aur”



Ungheni. „Polobocul de Aur” a ajuns în acest an și la un unghenean. Unul din norocoșii nominalizați la concursul „Vin tânăr din soiuri tehnice” în cadrul Zilei Naționale a Vinului, care a avut loc săptămâna trecută în capitală, este și Tudor Șeptelici. La ediția a XV-a a concursului pentru cel mai bun vin de casă au concurat peste 500 de vinuri, 104 au ajuns la etapa republicană. Din sutele de probe colectate de către Camera de Comerț și Industrie, doar 8 producători s-au ales cu câte un poloboc din lemn de stejar de 120 de litri în valoare de aproximativ 3000 lei. Potrivit lui Tudor Șeptelici participanții sunt producători de vinuri din centrul și sudul Moldovei. Deși fiecare dintre ei a prezentat probe de mai multe tipuri de vin, doar unul singur a fost ales câștigător. Astfel vinificatorul unghenean a obținut polobocul de aur la categoria de vin roșu „Merlot”. În cadrul festivității, Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie, a declarat: „Ne bucură faptul că, pe an ce trece, tot mai mulți vinificatori participă la concurs, iar „Polobocul de Aur” obține o popularitate din ce în ce mai mare”.

Pe parcursul celor 15 ediții ale concursului au fost prezentate peste 7300 de mostre de vin, dintre care peste 150 au devenit învingătoare. Pasiunea îl urmărește toată viața Cel mai important lucru într-o afacere este placerea și dorința de a lucra. Atunci când ai înclinație spre un anumit domeniu, trebuie să profiți din plin. Anume despre asta ne-a vorbit Tudor Șeptelici, un tehnolog pasionat. Toata viața sa și-a legat-o de vița-de-vie. După ce a terminat 10 clase a lucrat cot la cot cu tatăl său la o fabrică de vin. Pasiunea pentru tehnologia de vinificație a moștenit-o de la tatăl său, el fiind vinificator. Ulterior a terminat și institutul agricol. A lucrat mai bine de 20 de ani la fabrica de vin din Milești, raionul Nisporeni, după care s-a stabilit în Ungheni și până în prezent ocupă funcția de specialist la Direcția Agricultură și Alimentație.

De fiecare dată, când a avut ocazia, nu a ezitat să se implice în activitățile și proiectele ce țin de producția vinurilor. Cu ajutorul fondurilor străine a fost creată și o organizație neguvernamentală, care vine în ajutorul viticultorilor. Deși cunoaște la perfecție tehnologia de plantare și prelucrare a viței-de-vie, Tudor Șeptelici se axează mai mult pe producerea vinului și nu a strugurilor. „Am avut vie la Milești, dar am calculat și nu era atât de rentabil de întreținut, am și la Frășinești, dar mai mult cumpăr decât produc. Cunosc deja viticultorii, îi știu pe cei care respectă 100% tehnologia de îngrijire a viței-de-vie și de la ei iau”, a spus tehnologul.

Pentru anul acesta dânsul preconizează să producă circa 3 tone de vin de mai multe soiuri de struguri, cum ar fi aligote, muscat, merlot, fetească. Întrucât acesta mai păstrează și producție îmbuteliată în sticle cu dopuri de plută încă din anii precedenți, și-a planificat amenajarea unui beci special pentru vinurile sale. „Împreună cu soția deja lucrăm în acest sens. Acesta va avea o suprafață de 35 m.p precum și o cameră frigorifică de 20 m.p. Mai mult de 30% din lucrări au fost deja efectuate, iar din acest an mă voi baza mai mult pe vinurile pentru export. Am deja câteva idei, dacă îmi reușește să închei contracte, va fi o mare realizare. Mă gândesc să dau și un nume, dar asta mai târziu, acum mă axez pe producerea vinului”, a precizat Tudor Șeptelici.

Producătorul a mai remarcat că nu este totul așa de ușor cum ar părea. Pentru a obține un vin bun, de calitate este nevoie ca tehnologia să fie respectată cu strictețe. Depinde mult și de condițiile climaterice ale anului. După cum spune tehnologul, pentru ca strugurii să se coacă e nevoie de o sumă anuală a temperaturilor de 3000 de grade. Dacă temperaturile nu ating această normă, nici vinul obținut nu va mai avea calitatea dorită.

