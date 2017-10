A rămas fără casă



SĂGHIENI. Un incendiu de proporții a avut loc săptămâna trecută în satul Săghieni, comuna Alexeevca. O femeie a rămas pe drumuri după ce casa părintească în care locuia a ars în totalitate. Pompierii ar fi fost alertați de unul din vecini care a sesizat că din casă ieșea un fum înecăcios. În scurt timp casa a fost cuprinsă în totalitate de flăcări, iar când au ajuns pompierii deja nu se mai putea salva nimic. În momentul tragediei proprietara casei era plecată.

Vladimir Gîrbea, inspector la Direcția Situații Excepționale și Protecție Civilă Ungheni, ne-a comunicat că incendiul a pornit în jurul orei 12.30. Probabil, acesta ar fi fost provocat intenționat. Lilia Covaliov, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție, ne-a precizat că va fi desfășurată o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul. După spusele vecinilor, făptașul acestei tragedii ar fi chiar bărbatul femeii, care ar avea o problemă cu băutura. Zilele trecute răbdarea acesteia ar fi ajuns la limită și l-ar fi atenționat că va depune o plângere pentru furt și acte de violență. Deranjat de spusele femeii, acesta ar fi amenințat-o că îi va pune un braț de paie în casă și îi va da foc.

Dacă a fost sau nu el făptașul va rămâne deja un mister, fiindcă a doua zi după tragicul incident bărbatul și-a pus capăt zilelor.

