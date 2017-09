Accident mortal la ieșirea din orașul Ungheni



Tweet



Tweet

Plimbarea cu bicicleta s-a dovedit a fi fatală pentru un locuitor al orașului Ungheni. În data de 19 septembrie, în jurul orei 20.40, un biciclist în vârstă de 58 de ani, în timp ce se deplasa pe partea dreaptă a carosabilului de pe traseul R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni, în apropiere de Pinto Mold SRL, a fost lovit din spate de o mașină de model Mazda. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție, Lilia Covaliov, deși șoferul în vârstă de 21 de ani nu avea viteză, impactul s-a dovedit a fi unul mortal. La fața locului a intervenit echipajul de salvare, acesta însă nu a putut decât să constate decesul bărbatului. Șoferului, și el originar din orașul Ungheni, i-a fost testată alcoolemia, iar în urma rezultatelor s-a dovedit că acesta nu consumase băuturi alcoolice. De menționat este faptul că în momentul tragediei, biciclistul nu purta haină reflectorizantă. În acest caz a fost deschis un dosar penal în baza articolului 264 alineatul 3. Dacă șoferul va fi găsit vinovat, el riscă de la trei până la şapte ani de închisoare.

You can leave a response , or trackback from your own site.