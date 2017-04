Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea! Hristos a Înviat!



Duminică, 16 aprilie, creștinii vor sărbători cea mai luminoasă și una din cele mai sfinte sărbători din calendarul ortodox – Învierea Domnului. Tradițional, ziarul „Unghiul”, cu acest prilej, publică spicuiri din mesajul adresat de Preasfințitul Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, tuturor creștinilor cu Isus în gând și în suflet.

„Iubiți creștini! Învierea lui Hristos din morţi este prilej de mare bucurie, deoarece a fost biruită pentru totdeauna puterea morţii, au fost sfărâmate porţile iadului şi au fost deschise uşile raiului. Însă mai presus ca acestea, prin Învierea Sa, Mântuitorul, ne-a dat posibilitatea de a fi vii în veşnicie. Măreaţa şi Sfânta zi a Învierii Domnului, este o zi triumfătoare în care mergem plini de viață în Hristos.

Nici o bucurie nu poate înlocui bucuria Pascală, nici o altă sărbătoare nu se poate asemăna cu Învierea Domnului. Învierea lui Hristos, nu trebuie doar sărbătorită, ci, îndeosebi, trăită. Bucuria deplină a Sfintei Învieri o simţi, nu doar atunci când te întâlnești cu rudele şi prietenii la Paști, ci când în centrul acestei bucurii îl chemi pe Hristos Cel Înviat.

Sărbătoare cu adevărat nu este atunci când îţi împodobeşti casa şi masa cu de toate, ci când îţi împodobeşti sufletul cu fapte bune şi cu virtuţi. Dacă am sărbători creştineşte aceste Sfinte Zile, ne-am umple de Lumina Sfintei Învieri. Ziua Învierii, iubiţii mei, este un bun prilej să medităm asupra vieţii noastre, să vedem dacă am devenit biruitori asupra patimilor. Or, ca să devii biruitor, trebuie să lupţi în fiecare zi, să te înarmezi cu cele sfinte cât mai des, iar aceasta se face prin venirea cât mai regulată la biserică. Iubiţii mei fii duhovniceşti,

Cu prilejul Sfintelor Sărbători Pascale, vă urez cu toată dragostea creştinească să aveţi parte de lumina tămăduitoare a Învierii, să fiți învăluiți de Lumina acestei Învieri, sufletul să Vă fie întărit de puterea biruitoare a lui Hristos, inima – cuprinsă de bucuria Sfintei Învieri, iar viaţa – plină de curaj şi îndrăzneală. Fără ruşine şi cu toată dragostea faţă de Cel care a Înviat, să vestim tuturor că: „Hristos a Înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le!”

Hristos a Înviat!

Adevărat a Înviat!

