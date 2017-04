Achiziții noi la Direcția pentru Siguranța Alimentelor



La sfârșitul anului trecut, Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor (DRSA) Ungheni și-a cumpărat două automobile de serviciu de model Dacia. Contractele de achiziție în valoare de 378.510 lei și, respectiv, 151.360 de lei, au fost semnate la 13 decembrie 2016 și au fost publicate în buletinul achizițiilor publice. Banii, în total 500.000 de lei, au fost alocați din bugetul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Valeriu Echim, șeful DRSA, întrebat cine va folosi aceste automobile, a explicat că sunt menite pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale angajaților: „Acestea vor fi folosite pentru deplasările în localitățile raionului, atunci când sunt efectuate verificări, intervenții. Suntem în perioada reviziei de primăvară, iar specialiștii au nevoie să ajungă în multe sate”. Diferența de preț dintre aceste două unități de transport e mare. Interlocutorul a spus că mașina care costă mai mult – 378.510 lei este de model Dacia Duster și este potrivită drumurilor din raion, unele dintre ele fiind greu de parcurs. Al doilea automobil este de model Dacia Logan și a fost oferit Secției Sănătatea și Bunăstarea Animală. Inspectorul superior din această secție, Maxim Mutu, a declarat că deja au folosit mașina pentru deplasări în teritoriu.

Valeriu Echim nu a putut să ne dea o cifră exactă cu privire la numărul total de automobile pe care le au la balanță, însă a specificat că multe dintre ele ar fi vechi, iar inspectorii ar avea nevoie zilnic să ajungă în satele raionului. În ultimii ani, DRSA s-a înnoit cu alte cinci automobile, printre care și automobilul de serviciu al șefului, o Skoda Superb, fabricată în 2011.

