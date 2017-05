Acoperișul grădiniței din Chirileni e cu probleme



De câțiva ani, acoperișul grădiniței din satul Chirileni, pur și simplu, nu mai rezistă. În caz de ploaie angajații instituției stau pe poziții. Ei urcă în pod și aranjează cât mai multe vase ca apa să nu ajungă în grupe, în alte săli. Chiar și după ce s-a topit zăpada căzută în aprilie, apa a curs pe pereți și a ajuns în blocul alimentar, pe coridor. Din această cauză pe pereți s-a format mucegai. „Curățăm mucegaiul folosind diferite produse din comerț, aerisim încăperea, dar nu ne isprăvim”, mărturisește directoarea grădiniței, Emilia Curicheru. S-a întâmplat ca și aparatele electrice să se defecteze din cauza apei care a nimerit în ele sau să cadă tavanul în blocul sanitar al unei grupe. Bine că în acel moment în veceu nu erau copii, pentru că ar fi putut să se întâmple o nenorocire.

Acoperișul nu a fost schimbat din 1989, când clădirea a fost dată în exploatare. Cu forțele proprii, din bugetul satului, au fost cheltuiți bani ca să se repare o parte din acoperiș, acolo unde situația era mai deplorabilă. S-a instalat țiglă metalică. Pe restul suprafeței acoperișului – în timp ce se caută bani – se mai astupă găurile cu spumă poliuretanică.

Potrivit primarului de Chirileni, Iurie Stoica, în bugetul local au adunat economii în sumă de 100.000 de lei și mai au nevoie de încă vreo 140.000. În acest sens, au înaintat un demers Consiliului Raional Ungheni de a li se aloca suma necesară. Deocamdată însă nu au primit vreun răspuns clar. La una din ședințele aleșilor raionali, președinta raionului, Ludmila Guzun, i-a răspuns primarului că ar putea să primească bani atunci când Guvernul României va aloca a treia tranșă a unui grant. În același timp primarul susține că mai caută și alți finanțatori, deoarece „e păcat să lăsăm în starea asta grădinița. Anterior am făcut reparație în ea, am schimbat ferestrele, ușile, am construit sistem de canalizare și de aprovizionare cu apă potabilă, am reparat centrala termică”. Contactată ulterior, Ludmila Guzun a adăugat că demersul Primăriei Chirileni urmează să fie examinat în cadrul unei comisii și apoi la ședința Consiliului Raional, programată pentru data de 25 mai: „Nu sunt eu cea care decide, dar împreună cu membrii comisiei vom analiza posibilitatea de a soluționa problema”.

Cert e că la solicitarea primăriei de a li se aloca bani, li s-au repartizat 340 de foi de ardezie, care deocamdată sunt stocate în depozit. Edilul, întrebat de ce nu înlocuiește foile de ardezie vechi și găurite cu cele noi, a zis că părinții copiilor care frecventează grădinița nu sunt de acord: „Peste tot în lume nu se mai folosesc foile de ardezie, pentru că ar fi cancerigene. Dar aici sunt copii și nu trebuie să abordăm problema astfel”.

În situația celor de la Chirileni mai sunt și alte instituții de educație din raionul Ungheni, unde este necesară reparația acoperișului: Pârlița, Măcărești, Mănoilești, Morenii Noi.

