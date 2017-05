Acum, terase și la benzinării



Tweet



Tweet

Pe teritoriul stațiilor de alimentare cu produse petroliere din Ungheni au fost amenajate terase, unde poți bea suc, cafea. Acolo pot fi zărite și persoane care consumă alcool. Conducătorii auto susțin că este o schimbare bună și astfel au posibilitatea să facă un popas și să ia o gustare. Pe de altă parte, agenții economici care au deschis baruri și terase pe teritoriul orașului se plâng că în această situație se pomenesc fără clienți, fiindcă magazinele și terasele de la stațiile PECO funcționează 24 de ore din 24. Totodată, ultimii se întreabă cât de corect e ca la o benzinărie să fie amenajată o terasă?

Șeful unei stații de alimentare, Oleg Petrov, a spus că aceste terase au fost amplasate pentru odihna clientului: „Să se odihnească șoferul care a condus automobilul și să aibă unde bea o cafea”. El nu ne-a răspuns dacă odată cu construcția terasei a fost nevoie să solicite avizele structurilor de rigoare, direcționându-ne către juristul companiei, care nu a fost mai vorbăreț.

În septembrie 2015, a fost adoptată o hotărâre de Guvern care se referă la Regulamentul sanitar privind protecția sănătății populației și angajaților împotriva riscurilor asociate funcționării stațiilor de alimentare cu produse petroliere. În document este menționat că în clădirile staţiilor se permite amplasarea unităţilor de comerţ cu amănuntul şi a automatelor pentru vânzări, unde pot fi comercializate numai produse alimentare ambalate, cu respectarea cerințelor Regulamentului sanitar pentru unitățile comerciale cu profil alimentar. Același lucru l-a invocat și directoarea Centrului Sănătate Publică Ungheni, Raisa Popovici. Potrivit dânsei, de la structura pe care o reprezintă nu ar fi fost solicitat avizul pentru construcția și funcționarea terasei. „Nu am permis amplasarea unei astfel de construcții”, a subliniat interlocutoarea. În regulament nu este stipulat nimic despre terasele în cauză.

Mihai Strat, specialist superior, Secția apărare împotriva incendiilor de la Direcția Situații Excepționale Ungheni, nu vede o problemă în amplasarea unor astfel de locuri pe teritoriul benzinăriilor atât timp cât se utilizează conform destinației: „În acel loc nu trebuie să se fumeze sau să se facă abuz de alcool. Menirea teraselor e zonă pentru odihna clientului. Uneori este greșit felul de exploatare”. După părerea dânsului, polițiștii ar trebui să facă controalele de rigoare și să-i amendeze pe cei care fumează la o terasă de la benzinărie.

You can leave a response , or trackback from your own site.