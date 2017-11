Afacere dulce cu iz de voluntariat



Tweet



Tweet

Voluntariatul o determină și o ajută să pună bazele unei afaceri prospere. Investește foarte mult în dezvoltarea sa personală și susține că nu atât datorită facultății ei în domeniul economic afacerea are succes, ci faptului că a participat la diferite training-uri și că îi place să călătorească foarte mult. Mai multe despre tânăra de la Todirești care are o afacere dulce cu iz de voluntariat aflați în interviul ce urmează. — De la început spune-mi cine e Liza Mămăligă și cu ce se ocupă ea?

— Sunt născută la Todirești, Ungheni. Timp de 10 ani m-am aflat la Chișinău, unde am făcut liceul, universitatea și voluntariat în AISEC (Asociația Studenților în Economie și Științe ale Comerțului). În această perioadă am creat proiectul ”Dulce Plai” – o afacere dulce la propriu și la figurat. — De ce ai ales anume meseria de apicultor?

— Eu consider că am mai multe meserii. Sunt și administrator, mă ocup și de marketing, și de planul de dezvoltare a întreprinderii „Dulce Plai”. Atunci când eram la Chișinău am fost coordonator al proiectului ”Harap Alb”, sunt facilitator de seminare la organizația ”EcoVisio” și mă ocup și de îngrijirea albinelor la prisacă. Dar, revenind la întrebare, am ales această meserie, fiindcă am crescut printre albine, tatăl meu a fost apicultor. Apicultura o fac din plăcere și pentru a-mi da șansa să stau mai mult pe afară. Îmi place mult să fiu la prisacă. — Cât e de dificil să pui o afacere pe picioare în Moldova sau ți-a fost ușor fiindcă ai terminat o facultate cu profil economic?

— După 5 ani de activitate, pot afirma, uitându-mă retrospectiv, că a fost ușor să pornesc afacerea, să înregistrez, să adun fonduri pentru a porni la drum. M-a ajutat mult faptul că am investit în educarea mea non-formală, că am făcut voluntariat. Am participat la training-uri, seminare, întâlniri pentru tineri antreprenori, schimburi de experiență cu alți antreprenori. Partea cea mai grea și adevărată a antreprenoriatului, după părerea mea, e atunci când trebuie să crești, când vrei să deschizi mai multe locuri de muncă, să ai mai multe vânzări ca să poți extinde afacerea. Lucrurile devin tot mai complexe. Noi, cei de la „Dulce Plai”, de asemenea, ne aventurăm să lansăm produse, procese etc. și de asta uneori avem surprize plăcute, iar alteori facem și gafe. — Mai ai timp și pentru altceva sau numai pentru albine?

— Găsesc timp și pentru alte lucruri. Activitatea mea fiind diversă, nu simt că mă ocup doar de un singur lucru. Totuși, acum îmi dedic mai mult timp și efort pentru dezvoltarea „Dulce Plai”. — La ce oră se începe ziua unui apicultor și când se sfârșește ea?

— Cred că nu este o regulă. Ziua mea de muncă începe pe la 9 dimineața și se termină pe la 8-9 seara primăvara-vara, iar lunile de toamna-iarnă sunt mai lejere pentru mine ca apicultor, dar mai intense în lucrul de administrare a afacerii și a procesului de vânzări. — Cât de ușor este pentru o femeie să facă afaceri în Moldova?

— E posibil să te descurci, chiar dacă unele proceduri nu sunt clare, altele prea birocratice, piața mică. — Care sunt ingredientele principale de succes ale unui tânăr antreprenor?

— E discutabilă această întrebare, fiindcă fiecare antreprenor, fiecare om are propriile sale „ingrediente” ale succesului. Ale mele sunt: multă pasiune pentru ceea ce fac, răbdare, cerc extins de prieteni și cunoștințe, susținători și promotori a ceea ce fac, investiții în dezvoltarea personală și profesională ca antreprenor, lucru peste programul normal, colaborarea cu alte persoane și organizații.

You can leave a response , or trackback from your own site.