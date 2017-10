Afaceri care înfloresc în garaje



Garajele din Cartierul Tineretului (municipiul Ungheni), care ar fi fost oferite cândva gratuit de stat, acum devin locuri de unde pornesc afaceri de succes. Datorită legislației noastre venite parcă din țara minunilor, acum totul poate deveni posibil. Cine s-ar fi gândit prin anii 50 sau 60 ai secolului trecut că autorizația de construcție a unui garaj pe un teren de proprietate publică va trage după sine privatizarea acestuia în proprietate privată, iar peste ani moștenitorii acelui garaj să poată deschide aici sau o sală de jocuri de noroc, sau o frizerie, sau chiar și un butic. Nimeni nu s-ar fi gândit pe atunci cât de corect și normal este acest lucru în fața specialiștilor. Am discutat cu fiecare în parte, mai jos veți citi și ce ne-au spus aceștia. „Statul și-a pierdut toate pârghiile” Potrivit lui Vlad Savin, arhitectul municipiului, cele 12 garaje din Cartierul Tineretului (str. Bernardazzi), situate pe terenul de proprietate publică, sunt proprietate privată. Dânsul a recunoscut că odată cu adoptarea cu zeci de ani în urmă a legii privatizării s-a făcut o mare gafă, atunci când anumite terenuri, bunuri, construcții din raza orașului au fost trecute în proprietate privată. Dânsul a menționat că prin acest lucru statul și-ar fi pierdut toate pârghiile, deci și autoritatea publică locală și-ar fi pierdut din influență, iar astăzi se întâmplă ceea ce vedem cu ochii noștri. Cu toate acestea, instituția publică nu are nici un argument pentru a face exproprierea. După cum a specificat arhitectul, acolo se poate interveni doar în cazul unor proiecte naționale strategice prin care se declară obiect de interes național. La nivel local însă nu se poate face nimic.

„Noi nu putem acum să mergem și să le spunem că vrem să demolăm acele garaje, care sunt foarte vechi și se află într-o stare deplorabilă. Nu avem niciun drept. Dacă unul din ei, fiind proprietar cu drepturi înregistrate, spune că nu este de acord, atunci primăria nu poate face nimic. Dreptul lui la proprietate este garantat prin Constituție. Noi nu putem decât să intervenim cu rugămintea către proprietari de a le menține într-o stare bună, cred că de aici a pornit și ideea de schimb de destinație”, a conchis Vlad Savin.

Conform declarației acestuia, exploatarea acestor garaje ca spații comerciale a început acum câțiva ani. Din anul trecut s-au înregistrat cereri pentru schimbul de destinație din garaj în spații comerciale sau prestări servicii. Și acest lucru s-a realizat în mod legal prin autorizația de schimb de destinație aprobată de către consilieri și serviciile abilitate din teritoriu. „Dacă sunt respectate condițiile, de ce să nu activeze”

În acest sens am consultat și părerea lui Alexandru Maler, medic igienist la Centrul de Sănătate Publică. Dânsul ne-a confirmat că acele spații comerciale care activează sau au activat în incinta garajelor au obținut autorizația centrului respectiv. Potrivit lui, atâta timp cât condițiile impuse de specialiști sunt respectate, nu există nicio problemă. Întrebat care ar fi acele condiții ce ar trebui respectate, dânsul ne-a enumerat următoarele: asigurarea spațiului comercial cu apă potabilă, canalizare, bloc sanitar, lumină, căldură, pereți lavabili etc.

Și inspectorul Vladimir Gîrbea din cadrul Direcției Situații Excepționale și Protecție Civilă ne-a explicat ace-lași lucru. Dacă proprietarul respectă condițiile impuse referitor la instalarea semnalizatoarelor de incendiu, a mijloacelor primare, prezentând raportul privind izolațiile electrice, acesta poate primi autorizația de funcționare indiferent că este vorba despre un schimb de destinație sau de o construcție nouă.

