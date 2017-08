Agende personalizate



Consiliul Raional Ungheni vrea să continue tradiția începută anul trecut. La 1 septembrie, de Ziua Cunoștințelor, elevii care pășesc pentru prima dată pragul școlii vor primi în dar de la autoritățile publice raionale câte o agendă. Nu este una simplă, ci personalizată – pe copertă vor fi imprimate imagini din raionul Ungheni.

Doar că anul acesta, consilierii vor fi cu mult mai darnici: agende personalizate gratuite vor primi și elevii din clasele II-IV. Din acest motiv, vor fi tipărite 4540 de exemplare pentru care din bugetul raional a fost alocată suma de 99800 de lei. Estimativ, prețul unei agende ar fi în jur de 21 lei. În magazinele specializate se găsesc agende la preț între 7 și 23 lei, în dependență de calitatea lor.

Iulia Pancu, șefa Direcției Educație, spune că în agendă copiii vor găsi informații utile, unele date despre raionul Ungheni, cât și mesajul de salut al președintei raionului, Ludmila Guzun.

Olga Popa, șefă adjunctă, Direcția Educație, spune că, prin intermediul diriginților, părinții elevilor din clasa I au fost anunțați din timp că vor primi agende personalizate. La prima adunare de clasă, deja vor fi înștiințați și restul părinților elevilor din clasele primare. Agendele vor ajunge în instituțiile de învățământ cu câteva zile înainte de începerea noului an de învățământ.

