Costuleni. Cititorii din localitate se vor putea bucura în sfârșit de o bibliotecă modernă și reparată capital. Tatiana Cebotaru, bibliotecara, ne spune că din 1972 instituția nu a fost reparată capital.

Și iată reparația s-a început, în anul 2015, cu depoziul pentru cărți, care are o suprafață de 13,9 metri pătrați. În prezent se efectuează reparație în sală care are 134,3 metri pătrați. Costul total al proiectului, care prevede și achiziționarea rafturilor pentru cărți, este de 212800 lei. „150000 lei pentru reparație au fost oferiți de către Consiliul Raional Ungheni, 19800 lei pentru o parte din mobilier au fost alocați de către primăria din localitate, iar restul de 43000 de lei necesari pentru achiziționarea mobilei încă trebuie să-i mai căutăm”, menționează bibliotecara.

Biblioteca se află în incinta Casei de Cultură, are un fond de carte de 7828 de exemplare, dintre care circa 3500 în limba română. Proiectul de reparație se implementează ca urmare a instruirilor în Advocacy, organizate în cadrul programului Novateca din septembrie-noiembrie 2016.

