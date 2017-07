Aici undeva este un semn rutier









Undeva aici, între ramurile copacului, la intersecția străzilor Vasile Lupu și Boico din Ungheni, este un semn ce avertizează conducătorii auto cu privire la trecerea de pietoni. Ce-i drept, acum nu se vede între frunze, de aceea șoferii cred că nu aici nu este și merg înainte, pietonii știu că semnul este și tot merg. Vor merge până când se va întâmpla ceva, atunci toți își vor veni în fire și vor căuta vinovații. Iar deocamdată semnul parcă este, dar nu se vede. Deși semnul e semn, este la stânga, este înainte și conducătorul auto ar trebui să reducă viteza, dar nu și la noi…

