„În sat la noi săptămâna trecută o asociație de caritate a împărțit ajutoare umanitare. La primărie s-au adunat mai multe persoane, care mai nevoiașe, care nu prea. Eu, slavă Domnului, nu am nevoie de susținerea nimănui. Însă m-a indignat o scenă: vecina mea, care are o dizabilitate locomotorie, aștepta să fie strigată pentru a primi un pachet. Însă nimeni așa și nu i-a dat nimic. S-a întors și a plecat acasă cu lacrimi în ochi. Cine selectează aceste persoane și cum se face distribuirea ajutoarelor umanitare? Decât să facă supărări, mai bine nu ar împărți deloc”,– iată doar o parte din discuția telefonică pe care am avut-o cu o cititoare din Măgurele.

Maria Sturza, secretara Consiliului Local, spune că primăria nu a avut nicio tangență cu ajutoarele umanitare oferite de o fundație creștină. Dânsa a mai menționat că a fost o condiție impusă de aceasta: să fie invitate 30 de femei văduve. „Desigur, în acea zi la primărie s-au adunat mai multe persoane, doar când aud de cadouri vin neapărat, e mai greu să îi mobilizezi să achite impozitele”.

De altfel, astfel de ajutoare umanitare sunt foarte rare în localitate. După cum își amintesc localnicii, ultima dată cadouri a împărțit Crucea Roșie, filiala Ungheni, dar cu vreo 7 ani în urmă.

Natalia Gherbovițanu, asistentă socială din satul Todirești, spune că nici nu mai ține minte când ultima dată au fost distribuite ajutoare umanitare. Și în acest sat, ultimele colete cu daruri au fost împărțite de aceeași Cruce Roșie.

Victoria Curecheru, asistentă socială la Primăria Bușila, spune că ultima distribuire a ajutoarelor umanitare a fost cu vreo 3 ani în urmă de o fundație umanitară cu sediul în Bălți. Dânsa concretizează că este complicat să împarți aceste ajutoare – neapărat vor fi din cei care se vor supăra. Ultima dată aici au împărțit haine familiilor social vulnerabile. „Cred că toți au nevoie de o susținere materială. Este mai ușor să numeri câte familii sunt asigurate, decât câte sunt vulnerabile, numărul lor este cu mult mai mare și crește continuu”, a concluzionat asistenta socială.

