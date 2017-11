Ajutor în perioada rece nu oricum și nu pentru oricine



O cititoare a ziarului se interesează dacă legea prevede asigurarea pensionarilor cu ajutor social pentru lemne și cărbune în perioada rece a anului. Femeia spune că în anii trecuți, deși a adresat primarului din comuna în care îşi are domiciliul cerere de solicitare a ajutorului cuvenit, nu i s-a dat nici măcar un leu. În acelaşi timp, ea ar fi auzit că unele familii de bătrâni din aceeaşi localitate, aflându-se în situație financiară similară, ar fi primit ajutorul respectiv.

Galina Opincă, specialista principală în administrarea ajutorului social din cadrul Direcției Asistență Socială şi Protecţei a Familiei Ungheni, ne-a comunicat următoarele: „Pentru a putea beneficia de ajutorul pentru perioada rece, persoanele trebuie să depună cerere la asistentul social de la primăria, unde este la evidență, iar în decurs de câteva zile asistentul social ar trebui să facă o anchetă la domiciliu, pentru a verifica dacă datele declarate în cerere corespund realității. Nu există un tipar anume, practic situația diferă de la caz la caz. Drept exemplu pot numi bătrânii, care locuiesc împreună cu copiii. Dacă în urma anchetei se demonstrează că cele două familii trăiesc separat, au cheltuieli separate, ieșiri și bucătării separate, atunci solicitantul poate obține acest ajutor”.

În acest sens am discutat și cu Alina Radețchi, asistent social supervizor în raza municipiului Ungheni. Dânsa ne-a explicat cum decurge acest proces. Pentru început este depusă cererea, asistenții verifică datele respective, infirmându-le sau confirmându-le în urma unei vizite la domiciliu, ulterior datele sunt incluse într-un program. Dacă solicitanții refuză această anchetă, atunci asistentul social are dreptul să blocheze cererea respectivă. Principalele criterii de distribuție sunt venitul și bunurile personale. Conform legii de la 1 aprilie, în perioada rece de acest ajutor vor beneficia persoanele care au un venit mai mic decât 1538 lei.

Referitor la perioadă și valoarea acestui ajutor reprezentanţii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale au precizat că legea prevede în acest scop un ajutor bănesc în valoare de 315 lei, lunar, în lunile noiembrie-martie. Respectiv primul ajutor va fi oferit în luna decembrie, pentru luna noiembrie.

