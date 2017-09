Ale cui sunt asistentele medicale



Asistentele medicale care lucrează în grădinițe și școli, de multe ori cu jumătate de normă, și primesc salarii mici, se plâng că s-au majorat salariile cadrelor medicale, au crescut și cele ale angajaților din școli, dar ele, ca întotdeauna, au fost trecute cu vederea. Acest lucru s-ar întâmpla din cauza că de ele nu ar avea nevoie nici medicina, nici învățământul, deși în acest an s-a vorbit că din nou vor fi transferate în centrele de sănătate, de unde au fost deja disponibilizate.

Maria Luca, directoarea grădiniței „Andrieș” din Ungheni, spune că au în state asistentă medicală, apropo, la ei lucrează o specialistă foarte experimentată, cu o vechime în muncă de 30 de ani. Salariul ei, desigur, este mic. Specialista lor, având o asemenea vechime în muncă, categorie și 1,25 de salariu, primește mai puțin de 4000 de lei, ce să mai vorbim despre tinerii specialiști. Tarifarea nouă încă nu s-a făcut, știe doar că pentru cadrele didactice salariile au crescut, dar cu cât nu poate spune exact – acest lucru va fi cunoscut săptămâna viitoare. Salariile asistentelor medicale, probabil, vor fi majorate odată cu cele ale personalului auxiliar, însă ea nu este la curent dacă se va face acum.

Potrivit Inei Toma, șefă de studii la Liceul Teoretic „Aleksandr Pușkin” din Ungheni, munca asistentelor medicale din instituțiile de învățământ este supravegheată și coordonată de Centrul de Sănătate și Centrul de Sănătate Publică. Pentru aceste specialiste au loc cursuri de perfecționare, se organizează ateliere de lucru, ele sunt informate, fiind incluse în statele de personal ale instituțiilor de învățământ. Cu privire la majorarea salariilor pentru această categorie de specialiști împreună cu profesorii, ea, de asemenea, nu poate spune. Se vorbește că se va majora numai pentru personalul auxiliar, cu salarii mai mici de 2000 de lei.

Economista Primăriei Ungheni, Galina Șcerbinschi, a menționat că se poate afirma cu certitudine doar că pedagogilor de la 1 septembrie curent li s-a majorat salariul cu 11,3%. Se vorbea și despre creșterea cu 10% a salariilor personalului auxiliar, printre care asistentele medicale nu erau, dar o confirmare oficială deocamdată nu este. Probabil, săptămâna curentă lucrurile se vor clarifica.

