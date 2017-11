Alegătorii din raionul Ungheni – în două circumscripții uninominale



Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat lista circumscripțiilor uninominale pentru alegerile parlamentare din 2018, fără a mai fi organizate dezbateri publice, așa cum prevede legislația. După cum am scris anterior pe site-ul ziarului (http://unghiul.info/dezbina-si-stapaneste-2/), alegătorii din raionul Ungheni s-au pomenit divizați în două circumscripții: o parte – în circumscripția nr. 15 Călărași, iar alta – în circumscripția nr. 16 Ungheni.

Analizați harta alăturată și vedeți în ce circumscripție v-au inclus guvernanții.

