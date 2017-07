Alimente alterate la tabăra din Cornești



Tweet



Tweet

Colaboratorii Direcției pentru Siguranța Alimentelor a raionului Ungheni au depistat neconformități la tabăra de odihnă din Cornești. Aceștia au efectuat controale în bucătăriile taberelor de odihnă din raion. În timpul controlului a sosit distribuitorul produselor alimentare, care de asemenea a fost evaluat privind condițiile de transportare a produselor alimentare. Astfel, produsele alimentare de origine vegetală ar fi transportate în comun cu produse alimentare de origine animală. De asemenea, personalul care asigura transportarea și manipularea produselor alimentare nu ar fi avut controlul medical și vestimentația specială de protecție sanitară a produselor alimentare. În același timp, din motivul nerespectării condițiilor termice de păstrare a produselor ușor alterabile, produsele distribuite deja ar fi fost neconforme (ambalaj bombat). În rezultatul controlului s-a întocmit proces- verbal de contravenție. În timpul controlului la tabăra din Cornești s-a constatat că nu toate produsele alimentare ar fi însoțite de acte ce confirmă proveniența, totodată ar fi fost depistate produse neconforme și cu termenul expirat: brânză de vaci – 20 kg; smântână – 10 kg; carne de bovină – 5 kg; cașcaval cu cheag tare – 5 kg; carne de pui -45 kg, bifidoc – 20 kg.

Șefa Direcției Educație, Iulia Pancu, a menționat faptul că cei care s-ar face vinovați de aceste încălcări ar fi atât distribuitorii, cât și șeful taberei, iar adevărul totuși ar fi undeva la mijloc: „Noi am audiat ambele părți, fiecare din ele spunându-și părerea. Furnizorii au zis că ei au livrat produsele așa cum o fac de obicei. Ca întotdeauna, ei ajung în jurul orei 12, ceea ce presupune că atunci sunt și cele mai mari călduri. În concluzie putem spune că alimentele s-ar fi alterat până ar fi ajuns la noi. Este evident că vinovat s-ar face și directorul taberei, care nu ar fi verificat corespunzător produsele. El a fost amendat și eliberat din funcție. Noul director a fost numit Sergiu Gulica”.

Potrivit fostului director al taberei, Nicanor Lazariuc, căldura ar fi de vină pentru aceste nereguli. Dânsul ne-a mai spus: „Într-adevăr, este și vina mea, nu am fost atent la verificarea alimentelor, dar noi nu avem așa aparate care să depisteze dacă alimentele sunt sau nu sunt bune. La prima vedere erau în regulă, aveau valabilitate, la noi condițiile de păstrare sunt bune, avem cameră frigorifică. Cel mai probabil produsele s-ar fi alterat pe drum, în acea zi temperaturile ajunsese până la 40 de grade, iar noi am fi fost ultimii care am primit produsele. Furnizorii ar fi colindat toate punctele de distribuție până ar fi ajuns la tabără. Acum nu-mi rămâne decât să cred că amenda maximă care am primit-o să-mi fie compensată 100% de către furnizori”.

Totodată, în aceste condiții activitatea taberei nu a fost periclitată. Produsele alterate au fost înlocuite cu altele. Chiar și bifidocul care îl primeau copiii a fost înlocuit cu chefir. Turele vor fi organizate în continuare conform planului, ultima fiind cea cu începere de pe 7 august care va închide sezonul estival pe data de 17 august. Conducerea taberei asigură părinții că nu sunt puși în pericol copiii, întrucât bucătăresele au experiență de mulți ani de zile și dacă în timpul pregătirii bucatelor consideră că acestea nu sunt benefice pentru copii renunță la ele.

You can leave a response , or trackback from your own site.