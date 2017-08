America prin ochii unghenenilor



Experiență unică pentru mai mulți tineri din Ungheni. Timp de două luni 11 tineri au participat la cursuri de instruire în arta fotografică. Proiectul a venit din partea colțișorului american (American Corner Ungheni), din cadrul Bibliotecii Publice Raionale „Dimitrie Cantemir”. Cristina Turcu, coordonatoarea colțișorului american, a menționat că toate ideile și proiectele care sunt aplicate în cadrul American Corner sunt susținute și sponsorizate de către SUA. Din aceste considerente a venit și ideea acestui proiect numit Simboluri ale Statelor Unite ale Americii în Ungheni. Cu susținerea lui ilFotogrofo, un fotograf profisionist din localitate, s-au desfășurat 32 de cursuri de instruire în acest domeniu. Participanții au învățat atât teoria din spatele aparatului de fotografiat cât și cea din fața acestuia. Ei au învățat despre linii și orizonturi, despre editare și decupare. La finalul cursurilor 9 fotografii cele mai reușite au fost expuse într-o galerie pe culoarul bibliotecii. Tematica pozelor făcute de către cursanți consta în surprinderea în imagine a simbolurilor americane, fapt ce nu a fost prea simplu pentru tinerii fotografi. Având în vedere că în raionul Ungheni sunt foarte puține lucruri care ar reprezenta America, pentru copii a fost un adevărat test al imaginației. Tot în cadrul acestor lecții, cursanții s-au deplasat și în capitală la Colțișorul American din Chișinău, după care au surprins și câteva poze ale orașului. Copiii mărturisesc, că pe lângă cursurile de fotografie ei au avut parte de momente unice, experiențe deosebite și adevărate lecții de viață. „Frecventam des biblioteca, într-o zi doamna Irina mi-a spus despre acest curs și am hotărât să mă înscriu. Inițial nu aveam aparat de fotografiat, am împrumutat de la un prieten, apoi de la colegi și până la urmă m-am descurcat. Fotografia reprezintă mai mult decât o imagine dacă știi cum să o faci. eu mi-am descoperit o adevărată pasiune. Ba chiar aș face și un job din asta. Nu oricine poate face poze și nu oricum, pentru o fotografie reușită ai nevoie atât de o bună teorie cât și de talent”, ne-a sus Ilie Manciu în vârstă de 14 ani, elev la Liceul Teoretic „ Vasile Alecsandri”. Potrivit lui ilFotografo, acest proiect nu se oprește aici, din luna octombrie dânsul va deschide o miniacademie de fotografi la care acești copii vor fi înscriși gratuit.

