„Andrieș” a organizat un iarmaroc neobișnuit



Tweet



Tweet

Săptămâna trecută, la grădinița „Andrieș” din Ungheni, a avut loc un iarmaroc prilejuit de Sărbătorile de Paști, la care a fost prezentată atâta diversitate, frumusețe și gustoșenie, încât este puțin probabil ca vreo întreprindere renumită să poată concura. Unde mai pui că toate au fost pregătite, realizate, fabricate, coapte cu tragere de inimă, condimentate cu tandrețe, dragoste și unitate.

Chiar în curte, în fața intrării principale în lăcașul Copilăriei ce poată numele „Andrieș”, au fost așternute cu fețe de masă fermecate vreo cincisprezece mese pentru fiecare grupă din grădiniță. Pe ele înfloreau flori nemaipomenite create de oameni, pe grâul tânăr pășteau iepuri, pe farfurioare stau mieluți din aluat dulce, iar pe platouri erau atâtea bucate gustoase, originale, neobișnuite, încât îți lăsa gura apă.

Iarmarocul a fost deschis de Maria Luca, sufletul acești colectiv. Ea a spus că evenimentul, la a cărui organizare și-au depus eforturile și sufletul atât angajații instituției, cât și părinții are loc în cadrul frumoasei campanii „Ungheni – 555”. A salutat publicul și l-a felicitat cu prilejul sărbătorilor de Paști, menționând încă o dată jubileul Ungheniului, secretarul Consiliului Orășenesc Ungheni, Tudor Gavriliuc, care, în același timp, a înmânat semnul memorabil cu stema Ungheniului și inscripția 555.

E un eveniment neo-bișnuit, spuneau persoane talentate în toate privințele. Atât doar că prea neîncăpătoare era curtea grădiniței. Ar fi fost bine să fie organizat în centrul orașului, în Piața Independenței, ca să vadă toți ce copii înzestrați avem, ce mame meșterițe, ce tați grijulii și câte se pot face când suntem cu toții împreună. Însă m-am abătut, deoarece acest iarmaroc mi-a dat doar emoții și încântare.

Probabil, nu-mi rămâne decât să menționez că banii adunați din vânzarea produselor fără de preț vor fi utilizați pentru o faptă bună. Maria Luca a menționat că trebuie să finalizeze proiectul „Într-un corp sănătos – o minte sănătoasă”, în cadrul căruia a fost reparată sala de sport și s-au procurat utilaje care urmează să fie instalate, să se amenajeze un teren de sport, astfel încât copiii să se antreneze și să fie sănătoși. Doar nu există nimic mai bun, mai de preț decât sănătatea, de aceea aici se face totul pentru ca micuții, deci, copiii noștri să fie sănătoși.

Și dacă cele câteva zeci de lei din partea redacției, cheltuiți pe checuri foarte gustoase, vor contribui la acest lucru, vom fi foarte bucuroși.

You can leave a response , or trackback from your own site.