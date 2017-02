Anotimpul iarna încă nu este stare excepțională



„A ajuns tehnica de deszăpezire și în Curtoaia”– aceasta este opinia internauților după ce pe pagina oficială a Consiliului Raional Ungheni au fost plasate mai multe poze despre lucrările de deszăpezire efectuate săptămâna trecută în preajma acestor localități din componența comunei Condrătești.

În urma vânturilor puternice și a viscolului, responsabilii susțin că circulația pe mai multe drumuri din diferite localități a fost blocată. Pe unele porțiuni stratul de zăpadă a fost de circa 1 metru înălțime.

Sub nămeți s-au pomenit drumurile de acces din satele Curtoaia, Măgurele, Moreniii Vechi, Negurenii Vechi, Coșeni, Cioropcani, Todirești și Agronomovca.

Responsabilii de la SA „Drumuri-Strășeni” raportează că au fost implicate opt utilaje de deszăpezire, iar lucrările de curățare a drumurilor care leagă localitățile cu centrul raional au început încă în toiul nopții. Vasile Bodrug, şeful sectorului din Ungheni, spune că după viscolul din noaptea spre 15 februarie la lucrările de deszăpezire s-a muncit până la sfârșitul săptămânii trecute. A fost nevoie de intervenția utilajelor speciale, îndeosebi la drumul de acces Morenii Noi-Brătuleni (Nisporeni), Negurenii Vechi și spre satele mici care fac parte din componența comunei Alexeevca. În schimb primarii localităților menționate mai sus spun că avem o iarnă obișnuită, iar fiecare zăpadă sau viscol nu pot fi echivalate cu o stare excepțională. Ștefan Zgureanu, primarul comunei Condrătești, concretizează că săptămâna trecută nu ar fi fost nevoie de intervenția tehnicii speciale pentru a deszăpezii drumurile. Totul ar fi fost sub control, iar drumul care unește Condrătești cu Curtoaia nu ar fi fost întroienit. Surse din cadrul Primăriei Agronomovca spun că nici în această localitate nu ar fi fost nevoie de intervenția mijloacelor speciale de deszăpezire. Și Sergiu Bodrug, primarul satului Măgurele, menționează că localitatea nu ar fi nimerit sub nămeți, doar o porțiune de drum de circa 500 de metri ar fi fost curățată de întreprinderea specializată.

„Oamenii chiar nu s-au săturat de atâta zăpadă, e frumos, doar e iarnă. Desigur, odată cu prima zăpadă am contractat serviciile unui tractor pentru ca drumurile din sat să devină practicabile, avem și rezerve de material antiderapant. Săptămâna trecută însă nu a fost nici o situație ieșită de sub control”, spune primarul de la Măgurele.

