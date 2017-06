Antreprenoriatul și femeile



Oricine poate deveni o femeie de succes, fie că este vorba despre o mamă cu copil mic sau o studentă abia ieșită de pe băncile facultății. Succesul depinde de curajul și ambiția de care dau dovadă și nu de statutul financiar sau vârstă. Pentru a susține și încuraja antreprenoriatul în rândul femeilor organizația GEN din Moldova și Republica Belarus împreună cu sprijinul autorităților locale au desfășurat la Ungheni o conferință locală, bazată pe promovarea antreprenoriatului feminin.

Potrivit Ministerului Economiei în Chișinău una din 100 de afaceri sunt întreprinse de către femei. Cu părere de rău, la nivel regional/local doar 4 din 1000 de afaceri aparțin femeilor. În ultima perioada tendința femeilor de a intra în sfera afacerilor a început să crească, din aceste considerente conferința a venit în întâmpinare tuturor antreprenoarelor din Ungheni, care vor să inițieze o afacere sau care deja au una, dar la care mai au de lucrat. La această întrunire a femeilor ambițioase am cunoscut două antreprenoare, care au simțit deja gustul afacerilor și profitul acestora. Afacere de pe băncile facultății

La 30 de ani se poate mândri deja cu o afacere de succes de peste 9 ani. Este vorba de Olga Terehovschi, o tânără antreprenoare din orașul Ungheni. S-a avântat în lumea afacerilor imediat ce a ieșit de pe băncile facultății. A terminat facultatea de Finanțe și Bănci la Academia de Studii Economice din Moldova și împreună cu prietenul său licențiat în tehnologii informaționale au decis să nu depindă de nimeni și să deschidă propria lor afacere. Cu multă dorință de a face bani și de a schimba orașul, care în acel timp sta prost la capitolul calculatoare și conectare la internet, au contractat câteva credite și așa și-au pus pe picioare micul business, care ulterior s-a extins. La scurt timp au început să apară și veniturile, care i-au motivat și mai mult.

„Activitatea noastră începe de la vânzarea tehnicii de calcul până la instalarea rețelelor în sediile organizațiilor și firmelor. Avem realizări de câteva zeci de calculatoare într-o companie, colaborăm atât cu firme din Moldova cât și cu cele străine. Ne bucurăm că avem feedback pozitiv de la clienți. Am avut modele de administrare de rețele de calculatoare la care partenerii noștri și-au cerut voie să le multiplice și la ei în țară. Îmi aduc aminte că eram atât de entuziasmați la început, afacerea mergea bine, vindeam multe calculatoare. Ulterior am realizat că nu putem să comercializăm mai mult, așa că am limitat segmentul de vânzare și am pus mai mult accentul pe dezvoltări informaționale”, ne povestește tânăra antreprenoare. Firma vine cu soluții în întâmpinarea problemelor întâlnite în întreprinderi. Această tehnologie ține de managementul întreprinderii și constă în conectarea tuturor angajaților printr-un sistem, astfel încât administrația să-i poată coordona mai ușor. În ceea ce privește momentele de stagnare, Olga ne spune că nu există afacere care să nu întâmpine dificultăți: „Totul depinde de cum sunt gestionate problemele, acestea trebuie depistate, analizate și puse în balanță. Acolo unde nu se mai poate face nimic, se pune un punct și o ei de la început cu o nouă idee”. Și mămicile casnice pot deveni afaceriste

Despre cum să ai grijă de un copil mic și totodată să pui bazele unui business ne spune Olesea Crăciun. Antreprenoarea povestește cum e să fii și mamă grijulie, și soție frumoasă, stilată, iar în același timp să mai și contribui la bugetul familiei.

Povestea afacerii ei a pornit acum 6 ani când a devenit mămică. Până în acel moment dânsa ducea un mod de viață activ, însă imediat după naștere lucrurile s-au schimbat radical, iar tânăra mămică a căzut într-o stare depresivă. Nu mai ieșea din casă, nu mai interacționa cu oameni, nu avea timp de shooping, ceea ce până la acel moment pentru ea era un bun mod de relaxare. Ulterior Olesea a găsit rezolvarea problemelor ei: „Pentru mine cel mai important lucru este să arăt foarte bine. Când am devenit mămică, am intrat în depresie, aveam nevoie să ies să caut haine să mă îmbrac. Nemaiavând timp să mă plimb prin magazine, și mai ales că în Ungheni nu există o gamă largă de produse, am început să-mi comand haine pe internet, apoi să comand și pentru copil și soț. Am stabilit o colaborare cu un magazin online din Italia și la scurt timp toate prietenele mele au început să cumpere de la mine haine. În acest fel mi-am dezvoltat o afacere frumoasă. Magazinele online de peste hotare au prețuri bune și reduceri sezoniere, o gamă largă și haine de calitate”.

După 4 ani de activitate a magazinului online Olesea nu s-a oprit aici. Și-a deschis și un magazin de produse cosmetice în Sculeni. Soțul acesteia a ajutat-o cu investiția și cu recomandări, el deja fiind proprietarul unei afaceri din acea zonă, deținând o farmacie. În acest moment mămica antreprenoare se bucură de două afaceri profitabile și frumoase, care, după cum spune ea, sunt și un hobby, și o muncă.

