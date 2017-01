Apa din apeduct a ajuns pe străzile satului Pârliţa



Indignată la culme, locuitoarea din acest sat, Raisa Ursan, a sunat la redacţia UNGHIUL. Dânsa se plânge pe inacţiunea administraţiei SRL „Crisalin”, chipurile, aceasta ar fi lăsat să curgă apa în cisternele de unde se aprovizionează o parte din sat până când i-a ajuns în gospodăria ei. „Probabil, au uitat să deconecteze apa şi aceasta a curs la vale, tone de apă, inclusiv până a ajuns şi la mine, iar un perete al casei cred că s-a înmuiat. Din cauza gerului a îngheţat apa ce a curs până la cimitir şi s-a format un adevărat patinoar. Dar cine va plăti pentru aceasta? Preţul nu e mic deloc, 13 lei pentru un metru cub de apă tehnică şi nu potabilă”, spune Ursan. Totodată, dânsa mai adaugă că din cauza că apa ar fi curs fără supraveghere, ar fi îngheţat şi traseul, iar o parte din sat nu ar fi avut apă vreo săptămână.

Pe de altă parte, Cristofor Timuţă, administratorul acestei întreprinderi, se justifică. Mai întâi dânsul a zis că ar fi îngheţat un robinet şi nu putea fi închis. Apoi a spus că situaţia respectivă s-ar fi întâmplat din cauza timpului nefavorabil, care l-ar fi împiedicat să ajungă la timp şi să deconecteze pompa: „Nu am putut să las pompa să nu lucreze, ar fi îngheţat tot traseul. În aşa situaţie, acest sector cu vreo 200 de case, până în primăvară n-ar fi avut apă. Astfel de staţii, de unde se pompează apa către consumatori, sunt câteva în sat, iar în seara respectivă vremea a fost nefavorabilă. Mergeam periodic ,peste un anumit interval de timp, ca să verific instalaţia, iar când ningea mai puternic ajungeam cu greu din cauza troienelor. Eu activez singur şi mă străduiesc să reuşesc, dar se mai întâmplă şi situaţii ieşite din comun”.

Administratorul confirmă faptul că unii sătenii nu au avut apă timp de o săptămână. Însă, în ziua când a avut loc discuţia cu acesta, pe 18 ianuarie, dânsul a dat asigurări că apa va ajunge la consumatori, pentru că s-a procurat o pompă nouă, care a fost instalată, iar până în seară apa va curge la robinet. Totodată, Timuţă neagă faptul că apa ar fi inundat gospodăriile din preajmă, cică, nu ar fi curs o cantitate mare, poate vreo 5 tone, iar cheltuielile vor fi acoperite din contul întreprinderii.

Raisa Ursan însă îşi face griji ce se va întâmpla cu casa proprie după ce se va dezgheţa apa care ar fi ajuns în gospodăria ei: „Dacă nu vor fi întreprinse măsurile de rigoare, voi merge în toate instanţele”.

Am contactat telefonic şi responsabilii din cadrul Primăriei Pârliţa să se pronunţe pe marginea acestui incident. Secretara Consiliului comunal, Tamara Coţur, a spus că primarul Ion Bejan ar fi în concediu. Aceasta a ales însă să nu dea declaraţii. Din spusele lui Timuţă, primarul ar fi la curent cu problema apărută, pe care l-ar fi informat.

