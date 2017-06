API anunță extinderea concursului pentru elevi: „Importanța presei independente pentru dezvoltarea democratică a Moldovei“



Tweet



Tweet

La solicitarea mai multor elevi, API a decis să extindă termenul de prezentare a lucrărilor la concursul pentru elevi cu genericul „Importanța presei independente pentru dezvoltarea democratică a Moldovei“. Lucrările pot fi trimise până la data de 20 iunie, ora 18.00. Concursul a fost lansat cu ocazia aniversării a 20-ea de la constituire a Asociației Presei Independente (API) și este destinat elevilor claselor VIII-XII de la gimnaziile și liceele din Republica Moldova. Participanții sunt încurajați să trimită texte (eseuri, poezii), imagini (fotografii, desene, caricaturi) și filme (filme video, animaţii) la tema anunțată mai sus. Câștigătorii concursului vor fi premiați cu cadouri (obiecte) de preț. Regulamentul de desfăşurare a concursului este publicat pe pagina web www.api.md Concursul se desfășoară în perioada 3 mai – 20 iunie 2017 și are trei categorii: eseuri/poezii;

fotografii/desene/caricaturi;

filme video/animaţii. Lucrările prezentate la concurs trebuie să respecte condițiile indicate mai jos și să prezinte viziuni de ansamblu și/sau cazuri concrete care vizează situația presei independente din Republica Moldova și contribuția ei la dezvoltarea democratică a țării noastre. Condiții de participare La concurs pot participa elevii/elevele claselor VIII-XII de la toate gimnaziile și liceele din Republica Moldova care vor transmite pe adresa electronică a API lucrări realizate cu forțe proprii, în limbile română, rusă sau engleză. Elevii/elevele pot participa cu câte o singură lucrare la una sau mai multe categorii ale concursului. Lucrările pot fi transmise doar electronic şi trebuie să corespundă temei concursului și următoarelor condiții tehnice: Secțiunea eseuri/poezii. Textele vor avea cel mult 1000 de cuvinte la calculator cu respectarea următoarelor reguli de formatare: pagină A4; margini de 2cm sus, jos şi la dreapta; margine de 3cm la stânga; spațiere simplă de un rând (single line), fonturi: Times New Roman 12pt sau Arial 12pt, fiecare paragraf va fi marcat prin deplasarea la dreapta a primului rând cu 1 cm. Textele vor fi salvate în format doc. sau rtf. Secțiunea fotografii/desene/caricaturi. Fotografiile, desenele şi caricaturile vor fi salvate în format jpeg sau tiff. Lucrarea trebuie să fie însoțită de o scurtă descriere a semnificației. Secțiunea filme video/animaţii. Vor fi acceptate filme video și/sau animații cu o durată de cel mult 40 de secunde, realizate cu forțe proprii cu telefonul mobil, camere video simple sau semi-profesioniste, sau la calculator. Lucrările vor fi salvate în format MP4. Notă: Lucrările care nu vor corespunde condiţiilor tehnice descrise mai sus vor fi descalificate. Depunerea dosarelor Pentru participare la concurs, elevii/elevele vor transmite lucrările pe adresele electronice: api@api.md, diana.lungu@api.md. De asemenea, va fi transmisă o notă cu următoarele informații: titlul/denumirea lucrării;

numele și prenumele autorului/autoarei;

localitatea, instituția de învățământ, clasa;

un număr de telefon și o adresă e-mail de contact. Data-limită de prezentare a dosarelor: 20 iunie 2017, ora 18.00 Evaluarea lucrărilor Lucrările transmise la concurs vor fi evaluate de un juriu profesionist, din componența căruia vor face parte jurnaliști/jurnaliste notorii din Republica Moldova. Membrii juriului vor aprecia expresia artistică și originalitatea lucrărilor, corespunderea tematicii anunțate a concursului, argumentarea prin utilizarea exemplelor concrete, respectarea dreptului de autor, coerența exprimării. De asemenea, în perioada 26 iunie 2017 – 20 august 2017 lucrările vor fi afișate pe pagina web www.api.md la secțiunea ”API la 20 de ani”, iar utilizatorii vor putea vota pentru lucrările preferate. Votul pe pagina web nu va avea un caracter obligatoriu pentru membrii juriului, ci unul consultativ. Premierea câștigătorilor Totalizarea rezultatelor concursului va avea loc la mijlocul lunii septembrie 2017, iar festivitatea de premiere – la 29 septembrie 2017, când se vor împlini 20 de ani de la înregistrarea Asociației Presei Independente (API). Autorii/autoarele celor mai bune două lucrări de la fiecare categorie de concurs vor fi premiați cu obiecte de preț (telefoane mobile, tablete etc). Premii de încurajare vor fi oferite și autorilor/autoarelor lucrărilor care vor obține cele multe voturi la votarea pe pagina web www.api.md Pentru informații suplimentare o puteți contacta pe Diana Lungu, Coordonatoare comunicare API: Tel.: 022 210602, E-mail: diana.lungu@api.md web: www.api.md

You can leave a response , or trackback from your own site.