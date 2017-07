Artiști ungheneni la festival internațional



În perioada 19-21 iulie ansamblul folcloric „Prutenii” de la Măcărești au paricipat la Festivalul Internațional de Folclor „ Cântă Cucu-n Bucovina”, care s-a desfășurat în județul Suceava din Romania. Pentru membrii ansamblului a fost o premieră acest eveniment de amploare etalându-și talentul alăturii de alte ansambluri din România și Ucraina. Cei 16 tineri au onorat raionul Ungheni la acest festival, întorcându-se acasă cu un trofeu și o diplomă de excelență. Mai multe detalii citiți în ziarul „Unghiul” din 04.08.2017.

