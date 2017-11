Așa va arăta Ungheniul secolului XXII



Tweet



Tweet

Săptămâna trecută, la liceul „A. Pușkin” din Ungheni a avut loc o expoziție unică. De menționat că tot de ce se ating, ce creează mâinile copiilor devine uimitor, irepetabil și talentat. Și de această dată unicitatea expoziției a constat în faptul că ea a prezentat orașul Ungheni, așa cum îl văd elevii liceului în secolul XXII. În una dintre galerii au fost amplasate case luxoase de locuit ale unui oraș-fantezie cu panouri solare pentru încălzire, altele asemănătoare cu hotelul Burj Al Arab Jumeirah din Dubai, un aeroport, port spațial, o stradă cu avioane mci și iuți în loc de taxiuri și multe-multe altele.

Aeroportul cu hangare și avionul care e gata să se avânte la cerul veacului viitor a fost construit de băieții din clasa a VIII- a „D”, alături au făcut o gradină zoologică fetele din aceeași clasă. Anastasia Petrușca din clasa a VIII-a „B” a creat un patinoar acoperit, machetele unor construcții interesante le-au inventat clasele a VIII-a „A” și VII-a „A” și adulții nu au destulă fantezie pentru a înțelege ce au ridicat acești arhitecți talentați. Probabil, cel mai bine ne vor spune ei înșiși.

Alexandru Rodnov prezintă lucrarea clasei a IX-a „D” – o uzină de reciclare a deșeurilor de care are acum nevoie Ungheniul – ea ar salva orașul de gunoi și l-ar asigura cu căldură ieftină. Iar deocamdată această uzină din viitor e făcută din ceea ce au găsit băieții în debaraua dirigintei de clasă, Maria Pușcașu. Chiril Climișin din clasa a VII-a „B” a prezentat un teren de joacă frumos, un magazin de cadouri, case cu ferestre rotunde, neobișnuite. Ecaterina Bludaru demonstrează creația clasei a IX-a „B” – acea casă cu panouri solare, iar alături e visul multor orășeni – o piscină. Clasa a X-a „A” a creat o întreagă stradă în centrul orașului – ghidul Corina Ghițu povestește despre terenul de joacă pentru copii, cinematograf, casele de locuit cu zone de relaxare pe acoperișuri, avioane care zboară, aterizează pe acoperișurile caselor.

Da, prin acest oraș poți să mergi și să tot mergi și vei rămâne uimit la tot pasul. Cum să nu te miri, dacă dintr-o dată ai ajuns în Dubai? Nu, spune Victoria Mulic din clasa a VI-a „A”, aceasta deocamdată e doar o machetă a unei clădiri cunoscute, dar peste 100 de ani așa ceva va fi și la Ungheni. Roman Malanciuc din clasa a VI-a „D” prezintă orașul lor de viitor, cu centru comercial, o școală mare, în care elevii urcă la etajele superioare cu liftul, bănci, case pentru cetățenii simpli, în ale căror apartamente vor funcționa aparate de uz casnic nemaivăzute. Interesant, oare la ce vizează Roman, ce dorește să devină, în viitor, arhitect? Nu, zice, voi deveni bucătar, îmi place foarte mult să gătesc.

După vizitarea expoziției, secretarul Consiliului Municipal Ungheni, Tudor Gavriliuc, i-a salutat pe elevi, a remarcat talentul lor și a spus că evenimentul este unul dintre ultimele din ciclul dedicat celor 555 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Ca amintire despre această dată a înmânat claselor participante la expoziția viitorului medalii jubiliare.

Valentina Gonțova, directoare adjunctă pentru activitatea extrașcolară, a spus pentru ziarul „Unghiul” că elevii sunt foarte talentați, activi, au idei uimitoare. „Dacă ați fi văzut cât de mult i-a interesat expoziția pe copiii din clasele primare, cât de încântați au fost ei. Ce minunat e că avem astfel de copii”, a exclamat ea la fel de încântată.

You can leave a response , or trackback from your own site.