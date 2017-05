Asociația MIORIȚA la Forumul Municipal Intercultural din Lisabona



Totul a început în 2009. Evenimentul – ancoră în promovarea interculturală – și în acest an a fost un motiv de a ne aduna cu toții, reprezentanți ai diferitor cuturi ai lumii, în una din piețele Lisabonei – capitala unde poți cunoaște, auzi, simți diferite tradiții, ritmuri, arome.

Timp de două zile, 20 și 21 mai, Forumul Municipal Intercultural a transformat Piața Intendente din centrul capitalei portugheze într-un spațiu al dialogului, al dezbaterilor, al reflecțiilor în ce privește tema migrației și a diversității interculturale .

Lisabona, ca o adevărată zână, și-a întâmpinat oaspeții împodobită în verde și violet – culoarea ce simbolizează echilibrul între pământ și cer, simțuri și spirit, patimă și inteligență, iubire și întelepciune. Toate aceste valori au predominat în cadrul acestui bogat și frumos eveniment și acest fapt se datorează organizatorilor, care cu siguranță că au ales anume această perioadă pentru desfășurarea evenimentului, când jacarandá e în floare. Totul are o legătură – spirit și materie…

Asociația Culturală a Imigranților Modoveni MIORIȚA mulțumește pe această cale Primăriei Municipiului Lisabona și prietenului Timóteo Macedo, președintele Asociației Solidariedade Imigrante, pentru invitație, pentru susținere și încrederea acordată.

Membrii asociației au cântat și au dansat cu mult foc, au adus în scenă bogățiile noastre imateriale. Sunt mândră de copii, de părinții acestora, de colegii mei și de toți cei care trăiesc pentru a semăna în jur frumosul, pentru cei ce își iubesc țara și nu uită rădăcinile, pentru cei care știu să respecte și să se bucure de zâmbetul celor care ne înconjoară, pentru cei care dăruie Lumina din Lumina neamului!

Vor trece ani, iar amintirile vor depăna istorii despre acest grup minunat cu nume de Asociatia MIORIȚA!

