Asociaţia Presei Independente (API) semnalează un caz grav de falsificare a realităţii şi încercare de deturnare a identităţii, întreprins de către persoane şi grupuri de interese care doresc să manipuleze opinia publică. API aduce la cunoştinţa consumatorilor de produse mass-media şi a comunităţii jurnalistice din ţară şi de peste hotare că site-ul www.stopfals.com este un site-clonă care nu are nicio legătură cu organizaţiile care realizează campania împotriva informaţiilor false şi tendenţioase STOP FALS! : Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația Telejurnaliștilor Independenți din Moldova (ATVJI). Acest site-clonă a fost înregistrat la 19 septembrie 2017 pe un server din SUA, în aceeaşi zi fiind creat şi grupul cu aceeaşi denumire din reţeaua de socializare Facebook, care au preluat neautorizat logotipul şi disclaimerul campaniei STOP FALS! cu scopul de deturnare a identităţii organizaţiilor care realizează campania şi de a da credibilitate unor ştiri false şi informaţii distorsionate pe care le publică. Astfel, pentru a-şi masca propriile falsuri şi informaţii manipulatorii, persoana care administează site-ul clonă şi pagina din Facebook, la comanda grupului de interese care l-a angajat, preia neautorizat unele materiale originale ale campaniei STOP FALS!, inclusiv logotipul şi diclaimerul, încercând să inducă în eroare opinia publică de faptul că falsurile lor, de asemenea, sunt parte a campaniei STOP FALS!, realizată de cele trei organizaţii neguvernamentale de media. API informează că materialele originale ale campaniei împotriva informaţiilor false şi tendenţioase STOP FALS! pot fi văzute pe paginile web: http://api.md/category/stop-fals ,

http://mediacritica.md ,

în unele documentare video şi audio din ciclul „Reporter de Gardă” şi în suplimentul STOP FALS! la săptămânalul „Ziarul de Gardă”,

materialele originale ale campaniei STOP FALS! se publică în unele ziare şi pe site-uri de ştiri şi informaţii, cunoscute în Republica Moldova, în niciun caz pe site-uri necunoscute sau clone ale unor instituţii media sau organizaţii,

în grupul oficial STOP: FALS! din reţeaua de socializare Facebook. API atrage atenţia Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Naţional de Investigaţii şi altor autorităţi publice cu responsabilităţi în domeniul securităţii informaţionale că în ultima perioada a apărut un număr mare de site-uri care realizează şi distribuie ştiri false şi site-uri clonă care încearcă să deturneze identitatea unor instituţii şi organizaţii media. Cerem autorităţilor competente să identifice şi să sancţioneze persoanele care desfăşoară aceste acţiuni ilegale în scopul dezinformării şi manipulării opiniei publice. API face apel către jurnaliştii şi redacţiile instituţiilor mass-media să ne solidarizăm împotriva falsificatorilor realităţii care lovesc în esenţa profesiei noastre şi să desfăşurăm activităţi de informare corectă a publicului despre fenomenul „ştirilor false” pentru a-i ajuta pe concetăţeni să nu devină victime ale manipulărilor informaţionale, puse la cale de persoane şi grupuri de interese politice sau de altă natură. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informației false şi tendențioase STOP FALS! , desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).

