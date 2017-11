Atleții s-au întrecut pentru premiile ziarului „Unghiul”



În cadrul campionatului internațional la alergări, cei mai tineri atleți s-au întrecut pentru premiile oferite de publicația „Unghiul”. Concursul de alergări s-a desfășurat sâmbătă, 4 noiembrie, pe Piața Independenței din municipiul Ungheni, care a fost consacrat și aniversării celor 555 de ani de la prima atestare a orașului. Circa 100 de atleți din raionul Ungheni, precum și din alte raioane ale republicii au alergat pe distanța de 1000 de metri. În dependență de rezultatele obținute, micii alergători au fost distinși cu diplome și prime bănești, la care a contribuit financiar și Oleg Cuibaru.

Pentru aceștia au fost organizate 4 curse în funcție de gen și categoria de vârstă. Astfel, la categoria fete născute în anul 2006 și mai mici, din raionul Ungheni primele trei locuri le-au obținut, respectiv, Ilinca Ciobu, Olga Lupu și Alexandrina Munteanu. De remarcat este faptul că premiantele au depășit nu numai concurentele din raion, ci și din alte localități ale republicii.

La aceeași categorie de vârstă, în rândul băieților, fruntași în raionul Ungheni au fost Mihai Moraru, Serghei Cucu și Valeriu Cotoman. La categoria general, pe locul I s-a clasat ungheneanul Mihai Moraru, II – Vladimir Procop din Chișinău și III – Andrei Vudvud din Criuleni.

La categoria fete născute în anii 2004-2005, în raion câștigătoarele au fost Valeria Ciobanu, Andreea Lupu și Dumitrița Gurdiș, iar în categoria general – respectiv Iana Ciobanu din Bălți, Eugenia Donici din Chișinău și Andriana Stamboliu din Cimișlia. Băieții, la aceeași categorie de vârstă, au ocupat locurile premiante în raion Vadim Jitaru, Marin Chircu și Vitalie Tatarciuc, iar la general – Andrei Cernei din Bălți, Tit Moisei din Chișinău și Ștefan Oprea din Cantemir.

De asemenea, diplome au fost oferite și celor mai micuți participanți din concurs. Astfel, Bogdan Gorzu de 9 ani și Ilinca Ciobu de 11 ani au primit și prime din partea ziarului.

Menționăm că acest concurs s-a încadrat în cea de-a XIV-a ediție la care publicația „Unghiul” se implică activ în organizarea competițiilor micilor atleți. Scopul acestei curse a constat anume în promovarea ziarului în rândurile tinerilor, propagarea și familiarizarea alergătorilor de durată ca cel mai accesibil și cel mai eficient exercițiu pentru întărire a sănătății, precum și stimularea practicării sportului și, în perspectivă, atingerea performanței.

