Sâmbătă, 16 septembrie, atleții ungheneni au alergat în memoria lui Leonid Cucer, antrenor emerit al Republicii Moldova, organizator al clubului „Expres-C”, ediția a XIII. Comemorarea acestuia s-a desfășurat sub forma unei competiții, la care au participat atleți din diferite raioane. Participanții au alergat pe distanțe de 1500, 4000 și 5930 m în parcul din Valea Trandafirilor din capitală.

Din cei 27 de atleți din raionul Ungheni din cadrul Clubului Sportiv Atletic ”Sporter Ungheni” trei s-au întors acasă cu locuri de frunte, cadouri și premii bănești. Cel mai bun rezultat l-a obținut Iuliana Oancea, care s-a clasat pe locul I la proba de 4000 m. După cum a remarcat antrenorul clubului, Mihai Grosu, ea ar fi o atletă de perspectivă: „Îmbucurător pentru mine nu este doar locul de frunte pe care l-a luat, dar și valoarea rezultatului ei, progresul pe care-l face. Eu sper că până în primăvară nu doar că vom obține titlul de campioană a republicii, dar prindem și o calificare la competiția internațională oficială”. Cu un rezultat aproape la fel de bun s-a ales și colega ei de antrenament, Valentina Bejenari, care s-a clasat pe locul II la aceeași probă. „Am rămas plăcut surprins și de rezultatul Ecaterinei Cernat din Mănoilești. Deși nu este de mult timp la clubul sportiv, fără prea multe antrenamente a reușit să ia locul IV. Practic ea este înzestrată cu acest dar de la mama natură”, ne-a mai povestit Mihai Grosu. La proba de 5930 m Tudor Cebotari a luat locul IV, iar locul V – Natalia Rotărean.

Nici antrenorii nu s-au lăsat mai prejos la această competiție. La categoria veterani, Mihai Grosu a obținut locul II, Nicolae Serbianu, antrenor din Pârlița s-a clasat pe locul III, iar Ion Nica, fost atlet, profesor de educația fizică în Florițoaia Veche, a luat locul V.

După cum a conchis antrenorul clubului sportiv, această competiție a fost ca o încălzire pentru atleți. Pe data de 1 octombrie aceștia urmează să participe la Maratonul Internațional Chișinău.

