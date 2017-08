Au chemat „Unghiul” să vorbească despre strada lor



UNGHIUL a pornit la drum. Așa cum am promis, ziarul continuă campania de informare „Drum bun! pe un drum mai bun” pentru a sensibiliza actorii comunității de a se implica în monitorizarea utilizării banilor publici destinați reparației și întreținerii drumurilor locale. De data aceasta am dat curs invitației locuitorilor de pe strada Grigore Adam din orașul Ungheni. Aceasta stradă a fost reparată în variantă albă în vara anului 2015. A fost o vară fierbinte și la propriu și la figurat: era ajunul alegerilor locale, deci alegătorul trebuia convins pentru cine și cui să-i dea votul său. Doar că peste doi ani, locuitorii acestei străzi sunt foarte nemulțumiți de calitatea lucrărilor efectuate, dar și de starea în care a ajuns drumul.

„După ce s-a reparat strada, nu mai avem liniște și aer curat. Praful ne intră în casă, vara stăm cu ferestrele și ușile închise. Decât așa drum reparat, mai bine îl lăsau în starea care era, un drum de țară bătătorit, dar accesibil pentru toți”, spune Ion Budac, inițiatorul acestei întâlniri.

„Știu că există un serviciu de salubrizare în oraș. Oare când pe strada noastră se va face curat, când se va cosi iarba, oare nu suntem și noi orășeni ca și ceilalți, oare nu achităm și noi taxa locală pentru evacuarea deșeurilor stradale?”, se întreabă Pantelei Budac.

„Strada nu este iluminată. Copiii și cei care se întorc seara târziu de la serviciu sunt nevoiți să meargă pe lângă gard, căci nu există nici trotuar. În marginea drumului, constructorii au lăsat niște pietre mari, iar fără lanternă ai toate șansele să te împiedici de ele”, spune Eugenia Caț.

„Din cauza vitezomanilor nu le permitem copiilor să se joace în stradă. După ce aceasta a fost reparată, mașinile de tonaj mare evită strada Ștefan cel Mare și preferă să circule pe drumul nostru. La intrarea pe stradă nu este niciun semn rutier de micșorare a vitezei, nu există nici semafor sau limitator de viteză, astfel nu îi poate amenda nimeni că circulă cu viteză excesivă”, se dă cu părerea Parascovia Bariz.

La finele discuției, locuitorii străzii au decis să adreseze prin intermediul ziarului doleanțele lor:

1. Amplasarea unui limitator de viteză pe stradă;

2. Conectarea iluminării stradale, așa cum e pe străzile adiacente;

3. Efectuarea urgentă a procedurii de reprofilare a străzii;

4. Cosirea ierbii de pe marginea drumului public, căci fiecare dintre locuitori achită taxa locală pentru evacuarea gunoiului stradal

5. Organizarea unei întâlniri publice a cetățenilor cartierului cu primarul sau responsabilii din domeniul construcțiilor. Poziția autorităților Cristofor Codreanu, viceprimarul municipiului. Ungheni, a început răspunsul cu ultima întrebare: neapărat vor organiza o întâlnire cu cetățenii cartierului Dănuțeni. Cel mai probabil acest lucru se va întâmpla după ce vor fi efectuate toate lucrările de reparație a străzilor și de scurgere a apelor pluviale. Privitor la iluminatul stradal dânsul a făcut o mică precizare: sistemul de iluminat există, dacă au ars două-trei elemente, oamenii se pot adresa la ÎM „Servicii Comunale Ungheni” pentru a fi schimbate. Vor ajunge cu cositul ierbii și pe această stradă, doar că a specificat că fiecare locuitor trebuie să își facă curat la el la poartă.

Pe strada respectivă nu poate fi amplasat un limitator de viteză: drumul e reparat în variantă albă, astfel acesta nu poate fi instalat, dacă vor improviza unul, vor fi amendați de către poliția rutieră. Praful? Praf există peste tot, doar strada nu e reparată capital și chiar dacă vor fi executate lucrări de mentenanță, praf va exista. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

