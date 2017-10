Au îmbinat utilul cu plăcutul



Filiala nr. 1 Dănuțeni a Bibliotecii Publice ”Dimitrie Cantemir” a fost gazda unui eveniment neobișnuit ce s-a desfășurat vineri, 20 octombrie. Șefa filialei, Ecaterina Gorea, a organizat un seminar destinat schimbului de experiență între bibliotecare. Întâlnirea a debutat cu un frumos program artistic pregătit de micuții de la grădinița nr 2 „Tereza Sobolevschi”, care au promovat piesele compozitoarei al cărui nume îl poartă grădinița și le-au interpretat după cartea „Copiii Moldovei mele”.

Referitor la acest debut al evenimentului, bibliotecara Lidia Sinighin a spus că va face tot ce îi stă în puțință ca anul viitor, odată cu împlinirea celor 80 de ani ai compozitoarei, în Dănuțeni să fie sărbătorit primul festival dedicat acesteia. „Nu este pentru prima dată când eu promovez această compozitoare. Am fost la Cornești, la taberele de odihnă „Pro-Sănătate” și „Plus-Armonie”, am prezentat această unică cărțulie despre care foarte puțini cunosc. Este o comoară în care pot fi găsite toate cântecele compuse de Tereza cu și despre copii”, concretizează bibliotecara.

Deși filiala Dănuțeni are un spațiu destul de limitat pentru a le oferi confort cititorilor, cu toate acestea aici se face tot posibilul ca să li se poată organiza cititorilor mese rotunde, concerte și diverse întâlniri. Chiar dacă încăperea nu a fost reparată de câteva decenii, bibliotecarele au știut mereu cum să atragă atenția copiilor. De la începutul anului biblioteca se poate mândri cu 1882 de beneficiari, 19730 documente împrumutate și 10145 vizite.

Lidia Sinighin mai spune că un consilier municipal venea cândva săptămânal la bibliotecă pentru a oferi consultații cetățenilor. A trecut deja ceva timp de când acel birou a fost desființat, iar acum bătrânii nici nu mai știu cine sunt consilierii și unde ar trebui să se adreseze. O mare parte din ei vin în continuare la bibliotecă în speranța că personalul de acolo îi va putea îndruma. În acest sens conducerea bibliotecii solicită reînființarea acelui birou, ca cel puțin o dată pe săptămână locuitorii cartierului Dănuțeni să se poată adresa cu întrebări și probleme la un consilier municipal.

