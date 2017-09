Au imortalizat numele lui Daniel Ciugureanu



Tweet



Tweet

Măgurele. Probabil, acum nu se va găsi vreun locuitor al acestui mic sat, care să nu cunoască numele lui Daniel Ciugureanu, cunoscut politician al secolului trecut, originar din satul Șirăuți, raionul Briceni, prim-ministru al Republicii Democratice Moldovenești în 1918, ministru în patru cabinete de miniștri ale României. Medic de profesie, el a fost unul dintre fondatorii Partidului Național Moldovenesc și activ susținător al unirii Basarabiei cu România.

Despre asta și nu numai s-a vorbit în timpul dezvelirii recente a bustului acestui politician basarabean lângă clădirea căminului cultural. Potrivit primarului localității, Sergiu Bodrug, de satul lor politicianul este legat de relații de rudenie, astfel, dezvelirea bustului aici nu este întâmplătoare. Sprijin în acest sens, în primul rând, financiar, a acordat Societatea Culturală „Mihai Viteazul” din România – directorul ei, Mircea Cozma, s-a aflat printre oaspeții de onoare ai sărbătorii. Au fost prezenți oaspeți din comuna Măgurele județului Prahova în frunte cu primarul Vasilică Diaconu – în acea zi, aici a avut loc și semnarea acordului de fraternitate cu localitatea respectivă. Au participat la eveniment consulul Biroului Consular al României la Ungheni, Petru Lițiu, omul politic, poetul Nicolae Dabija, compozitorul Savelie Cojocaru, care a compus muzica imnului acestui sat, parlamentarii Ion Apostol, Ion Casian, Ștefan Vlas, președinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun, și mulți alții.

You can leave a response , or trackback from your own site.