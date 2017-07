Au impresionat la festivalul de toacă și clopote



UNGHENI. Preotul Ștefan Râmbu, președintele sectorului eparhial relații culturale din cadrul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, însoțit de familia sa frumoasă, căci își cresc cu drag împreună cu soția patru copii minunați, a participat recent la festivalul internațional de toacă și clopote „Cântecul care zidește”, organizat în orașul Victoria, județul Brașov, România. Unul din scopurile acestui festival, care anul curent a ajuns la cea de-a XIV-a ediție, este de a păstra frumoasa tradiție bisericească a cântecului de clopote și toacă și de a dezvolta la copii talentul de a bate clopotele și toaca. Un festival similar a fost organizat anul acesta și la Palanca, Călărași.

Emoțiile trăite de către familia lui Ștefan Râmbu sunt de nedescris. Dânsul spune că ziua a început cu un marș al portului popular în sunete de toacă, după care alaiul familiilor de preoți s-a îndreptat la biserica din localitate unde a avut loc evenimentul. Un alt aspect al acestui festival care s-a dorit să fie scos în evidență este că anume familia creștină e temelia rezistentă a societății.

În curtea bisericii, Ştefan Râmbu a încântat oaspeții cu sunetul de clopote, produse în stilul specific bisericilor din Republica Moldova. Apoi, în biserică, copiii au bătut cu istețime la toaca amenajată alături. Trei copii din familia Râmbu au ocupat locurile III, la diferite secțiuni.

La finalul concursului, participanții au primit premii și diplome. În semn de recunoștință, Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni i s-a oferit diplomă de participare din partea organizatorilor.

