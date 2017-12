Au învățat cum să asigure alimentația sănătoasă a elevilor



Conform planului managerial de activitate a Direcției Educație, în LT „Ion Creangă” Ungheni s-a desfășurat un seminar teoretico-practic, la care au participat 85 asistenți medicali și bucătări șefi din instituțiile școlare din raion. Directoarea instituției, Zinaida Vrabie, a prezentat cartea de vizită a liceului, menționând cu mândrie succesele colegilor și discipolilor.

Cu o comunicare amplă privind alimentarea nutrițională și starea de sănătate a copiilor în instituțiile de învățământ a venit medicul-șef al Centrului Sănătate Publică, Raisa Popovici. Întrebările adresate de participanți relevă faptul că sporește responsabilitatea tuturor, se dorește asigurarea calității alimentării copiilor pentru a crește o generație sănătoasă.

Șeful de secție la Direcția Siguranța Alimentelor, Aurel Drobot, a reamintit bucătarilor și asistenților medicali cerințele de recepționare, depozitare și pregătire a produselor alimentare, respectarea cărora asigură calitatea și siguranța hranei elevilor. Deosebit de utilă a fost prezentarea managerului Zinaida Vrabie și asistentei medicale Lilia Nantoi cu privire la practica de implementare a recomandărilor pentru un regim sănătos și activitate fizică adecvată în instituție.

Despre procedura de achiziție a produselor alimentare și organizarea alimentării contra cost a relatat contabila șefă, Veronica Talpă. De menționat, că doar în instituția dată se alimentează zilnic 108-115 elevi pe tichete conform unui regulament intern, care a fost oferit reprezentanților tuturor instituțiilor pentru orientare. Posibilități de a organiza alimentarea unui număr de elevi contra cost există în fiecare școală. Trebuie doar să se dorească.

Activitatea practică, prezentată de un grup de elevi, a demonstrat cât de periculoase pot fi unele produse preferate de elevi, cum ar fi Coca cola.

Participanții la seminar au avut ce învăța și prelua din LT „I. Creangă”, unde se respectă cerințele, există colaborare și activitate în unison.

