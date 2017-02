Au învățat cum să intervină în caz de dezastru



Angajații SRL „Ungheni-Gaz” au aflat care sunt punctele slabe și cele forte a intervenției lor în caz de cutremur de pământ. Conform scenariului, la ora 8.00 dimineața, în munții Vrancea din România ar fi avut loc un cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter, ce ar fi fost resimțit și în raionul Ungheni. Din cauza lui, la baza de producere aîntreprinderii ar fi avut loc o scurgere de gaze și ar fi luat foc un depozit, iar câteva persoane ar fi rămas blocate în acesta. Totodată angajații și-au demonstrat pregătirea în domeniul protecției civile în cazul producerii unui accident rutier. Mai detaliat citiți în ziarul ”UNGHIUL” de la 03.03.2017.

