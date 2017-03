Au învățat să prepare pizza



Părinții vor avea un ajutor de nădejde la bucătărie. Copiii lor au învățat cum să prepare pizza la un master-class organizat de un centru de agrement din orașul Ungheni. De ceva vreme aici sunt organizate evenimente gastronomice, la care actorii principali sunt copiii.

Și-au pus șorțul și boneta, au folosit ingredientele care le-a oferit localul și, ghidați de bucătara Ludmila, în fața părinților, au preparat pizza. Bucatele, printre altele, s-au dovedit a fi gustoase. „E același gust ca și la pizza pe care am mâncat-o în alte locuri. Poate chiar și mai bună”, a spus Valeriu. „O voi împărți cu familia mea”, zice Gabriel.

Părinții în acest timp nu conteneau să îi fotografieze, să îi ajute pe alocuri. Ina Bîrdan își privea mândră fetița: „E o activitate foarte reușită. Împreună am mai făcut pizza acasă, dar de una singură, să prepare aluatul, nu a mai încercat”.

De aceeași părere este și Vasile Robu, care l-a însoțit pe fiul său: „Sperăm că după ce a învățat cum se face pizza se va implica la bucătărie mai mult. E mai bine așa, decât să stea în fața computerului. Și-a făcut și prieteni noi. Îmi place”. De notat, activitatea nu a fost gratuită.

Administratoarea Ecaterina Sirițanu a spus că aceste activități sunt destinate anume copiilor, pentru ca aceștia să aibă parte de distracție, dar totodată să învețe ceva util, împreună cu părinții.

