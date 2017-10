Au onorat municipiul Ungheni și Republica Moldova



Pentru discipolii de la Școala Sportivă orășenească, săptămâna aceasta, a fost una plină de glorie. Copii au reușit să participe la Campionatul European Duo, care s-a desfățurat tocmai în Polonia. Cei 10 copii, 9 băieți și o fată au onorat Republica Moldova și mai presus de tot municipiul Ungheni cu 6 medalii dintre care două fiind din aur, iar celelalte din argint și bronz. Pe lângă medalii copii au câștigat 6 cupe, fiind clasați pe echipe ei au reușit să ajungă pe locurile de frunte II-III. Mai amănunțit citiți în ziarul ”Unghiul” de la 03.1.2017.

