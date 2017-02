Au rămas mai puțin de două luni pentru vămuirea automobilelor cu numere străine



De la 1 ianuarie, conform unor modificări ale legislației, proprietarii de automobile cu numere străine pot să își vămuiască mașinile cu o reducere a taxei de până la 70%. Pentru ca să beneficieze de reducere, proprietarii trebuie să prezinte certificatul de achitare a vinietei. După expirarea termenului de vămuire a automobilului – 1 aprilie 2017 – li se va interzice mașinilor cu numere străine care sunt deținute de șoferi cu permise moldovenești să se afle în țară mai mult de 180 de zile într-un an.

Unii proprietari din raionul Ungheni, care conduc automobile cu numere străine, inițial au salutat această modificare. Ulterior, aflând despre costurile pe care le presupune totuși vămuirea și alte proceduri complementare, au decis să își vândă mașina. „Am cumpărat mașina din Lituania la un preț de 1500 de euro. Procedurile de vămuire nu mi se par simple, ba chiar sunt cerute anumite cheltuieli nu prea mici. Mi se pare că această schimbare a fost făcută pentru cineva care vrea să se îmbogățească în decursul acestor luni, dar nu pentru cei care conduc automobilele cu numere străine. Sper să reușesc să o vând până la expirarea termenului”, spune Vadim din satul Pârlița.

Cheltuielile pentru vămuire a unui automobil cu volumul motorului de la 1.6 la 2.0 ar fi de circa 500-700 de euro. Toată procedura mai solicită şi costuri pentru scoaterea de la evidenţă din ţara unde este înregistrată maşina.

Care este situația în raionul Ungheni? Câte mașini a fost vămuite? Potrivit informației prezentate ziarului „Unghiul” de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, în perioada 1 ianuarie – 3 februarie curent, prin posturile vamale Sculeni, Ungheni și ZEL Ungheni au fost vămuite, în condițiile Legii 280 din 16.12.2016, per total 208 autoturisme, cu numere de înmatriculare străine. Cele mai multe mașini erau înregistrate în Lituania – 88, iar suma încasată a depășit 1.800.000 de lei. Pe locul doi sunt mașinile înmatriculate în Bulgaria – 41 la număr, iar suma totală încasată a fost de peste 920.000 de lei. 28 de autovehicule au fost cu numere de România, iar suma totală achitată este de circa 540 de mii de lei.

Cristina Rău, purtătoarea de cuvânt a Serviciului Vamal, a comunicat că proprietarii care nu și-au vămuit automobilele cu numere străine și refuză să scoată automobilul din țară după expirarea termenului de 180 de zile, riscă să rămână fără maşină. Automobilul va fi sechestrat, iar proprietarul se va alege cu un proces-verbal, o amendă de până la 30 de u. c. și patru puncte de penalizare. Maşina va fi transportată la unul din punctele de trecere a frontierei şi lăsată la parcarea cu plată, până ce proprietarul îşi va îndeplini obligaţiunea de scoatere din ţară a automobilului dat. Totodată va mai fi pus și la alte cheltuieli. Potrivit legii nr. 280, escortarea mijlocului de transport auto către organul vamal de frontieră pentru a fi scos de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, va costa în jur de 0,15 euro per kilometru.

De asemenea, începând cu 1 aprilie 2017 este interzisă circulația pe drumurile publice a autovehiculelor cu număr de înmatriculare din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender în cazul conducătorilor care dețin permis de conducere al Republicii Moldova și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, precum și circulația autovehiculelor cu plăcuțe de înmatriculare dintr-o unitate teritorială nerecunoscută de Republica Moldova.

