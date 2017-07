Au răsuflat ușurat și au dat startul vacanței



Peste 1000 de elevi ai claselor a IX-a din raionul Ungheni au susţinut probele la evaluarea naţională. Din cei 1040 de candidații înscriși 27 nu s-au prezentat la examene. În timp ce pentru unii subiectele au fost accesibile, pentru alţii dificultatea a fost peste medie. Zilele trecute, elevii au aflat ce note au luat. Dacă pentru unii rezultatele au coincis cu așteptările, alții au rămas nemulțumiți de nota primită. Chiar și în urma contestațiilor 3 elevi au rămas cu note negative. Pentru aceștia a fost organizată o sesiune suplimentară care a avut loc pe 5 iulie la Liceul „Mihai Eminescu”.

Rata de promovare din acest an a fost de 99,68 %. Aproximativ 41,62% din elevi au obținut note de 8, 9 și 10. Potrivit șefei Direcției Educație, Iulia Pancu, atât procentul calități, cât și cel al însușitei este unul îmbucurător: „În linii generale, rezultatele claselor a IX-a din anul curent, comparativ cu anul trecut, sunt mult mai bune la toate disciplinele. Avem o medie generala de 7,1. Dacă am raporta această medie la numărul de elevi, am realiza că totuși este un rezultat bun. Dintre toate raioanele apropiate noi am avut cel mai mare număr de elevi, respectiv și munca a fost mai grea. Cele mai bune rezultate s-au obținut la limba rusă, nota medie fiind de 7,71, urmată de limba română la școala alolingvă cu media de 7,37, limba și literatura română pentru școala națională – 7,10, iar pentru matematică și istorie – o medie de 6,95 și, respectiv, 6,55”.

Lionora Filipovici, directoarea Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, a declarat pentru ziarul ”Unghiul” că și în acest an au avut cel mai mare număr de elevi absolvenți ai claselor a IX-a. „Din cei 90 de elevi care au susținut evaluarea națională o singură clasă avea un contingent puternic, în rest au fost clase cu capacități medii, dar au reușit cu toții să susțină examenele, astfel încăt la nivel de liceu să obținem rezultate satisfăcătoare, mai bune comparativ cu anii trecuți”, ne-a mai spus directoarea.

Printre școlile cu cea mai bună calitate a notelor se numără Liceul „Vasile Alecsandri”, Gimnaziul Florițoaia Nouă și Gimnaziul Alexeevca, la polul opus se află Gimnaziul Bușila, Gimnaziul Boghenii Noi și Gimnaziul Năpădeni, acolo procentul calității fiind de 0%. În ceea ce privește excepțiile, 26 de copii au avut nevoie de cerințe educaționale speciale cu exemplare de teste diferite de celelalte.

