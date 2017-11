Au revenit lebedele



Măcărești. Vorbim de lebedele care de peste 10 ani vin la iazul din localitate. Anul acesta au venit vreo 60, acestea bucură inimile și încântă privirile sătenilor. Dar cum sunt ele protejate dacă iernează pe iazul din localitate, au condiții de trai? Pentru a găsi răspuns la toate acestea întrebări i-am contactat pe măcăreșteni, dar și pe reprezentanți de la Inspecția Ecologică Ungheni.

Vera Pușcașu, secretara Consiliului Local, ne spune că ele vin în fiecare an, o parte și iernează aici. Mihaela Hîncu, o localnică din preajma iazului, adaugă că sătenii se implică în protejarea lor: „Vin braconieri din alte localități și vor să le ucidă, dar noi, localnicii, nu le permitem”.

Vadim Dadus, șef Inspecția Ecologică, ne-a confirmat că lebedele au revenit pe iazul din Măcărești și angajații de la serviciul ecologic întreprind razii de combatere a braconajului. „Vreau să menționez că localnicii se implică foarte activ la protejarea lor. Acele câteva lebede care iernează, sătenii le hrănesc, dar și le apără de braconierii care apar în preajma lor”. Conform sursei citate, lebedele au condiții pentru iernat mai bune în zona de sud a republicii, clima fiind mai blândă.

