Au venit după „Cheița fermecată”



Tweet



Tweet

Pe data de 12 mai, in incinta Casei Limbii Române​ „Mihai Eminescu” din Ungheni s-a desfășurat cea de-a XIII-a ediție a concursului de muzică pentru copii de vârstă preșcolară „Cheița fermecată”. La eveniment au participat 20 de copii care frecventează grădinițele „Tereza Sobolevschi”, „Licurici”, „Steluța”, „Guguță”, „Solnâșco” din municipiul Ungheni și instituțiile preșcolare din satele Petrești, Costuleni, Frăsinești. „Ca de fiecare dată ne propunem să descoperim talente în rândurile celor mici, pentru valorificarea și promovarea lor ulterioară”, a subliniat în debutul concursului, Rodica Toma, directoarea Casei Limbii Române.

Concursul a fost deschis de copiii din grupa „Licurici” de la grădinița „Tereza Sobolevschi”, care, împreună cu educatoarea Viorica Mazuric, au adus în scenă lumină, zâmbete, muzică și voie bună.

După părerea membrilor juriului, la ediția curentă, concurenții au fost mai bine pregătiți. Printre participanți erau și copii care au mai fost pe scena concursului „Cheița fermecată”. „Au simțit necesitatea de a munci și de a se reîntoarce după trofeu”, a punctat Rodica Toma.

Participantul care a cântat cel mai bine și căruia membrii juriului i-au înmânat trofeul concursului a fost Erica Fedoruță, de la grădinița „Tereza Sobolevschi”. Fetiței i s-a oferit și medalionul „Ungheni 555”. Ceilalți participanți au primit diplome de merit, cadouri și dulciuri din partea Primăriei Ungheni.

You can leave a response , or trackback from your own site.