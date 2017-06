Autoritățile cer mobilizarea cetățenilor. La „Sărăcuța” a venit civilizația



Tweet



Tweet

Ziarul „Unghiul” a ajuns la cea de-a două etapă a proiectului „Evaluarea transparenței procesului bugetar și utilizării mijloacelor publice destinate infrastructurii rutiere”.

La dezbaterea publică, una din activitățile proiectului, au fost invitați să participe cetățenii din cartierul Dănuțeni, și anume de pe străzile Crihan, Doina Aldea-Teodorovici, Trandafirilor, Cazacu, Doncev, Ion Aldea-Teodorovici, Moruzi și Independenței. Anume în această zonă au demarat lucrările de reparație în variantă albă a unor porțiuni de drum. Potrivit lui Cristofor Codreanu, viceprimarul orașului Ungheni, lucrările au început conform caietului de sarcini, iar licitația a fost câștigată de către SA „Drumuri Strășeni”. Anatol Cibotari, taximetrist: „De multe ori, pe timp nefavorabil, nici nu primeam comenzi din această zonă. Străzile Cazacu și Doncev erau practic imposibil de traversat. Rugam clienții să coboare pe strada Ștefan cel Mare, căci în centrul străzii Petru Cazacu era o băltoacă cât un lac”.

Vasile Chitoroagă, locuitor de pe strada Petru Cazacu: „Unii vor străzi reparate cu înveliș asfaltic, noi ne mulțumim și cu atâta, doar în această zonă nu au fost reparate niciodată drumurile. Sunt drumuri de țară. Pentru ca să nu ne fie inundate ogrăzile, ne-am adunat un grup de cetățeni și am săpat un canal de scurgere a apei”.

Emilia Bîrcă, locuitoare de pe strada Doina Aldea-Teodorovici: „Ne gândeam că Primăria Ungheni a uitat cu totul de existența noastră. Unii vor drumuri reparate cu înveliș asfaltic, noi ne mulțumim și cu atât”.

Ghenadie Căniță, locuitor de pe strada Petru Cazacu: „Am fost înștiințați că vor demara lucrările și să evacuăm materialele de construcție și deșeurile de pe partea carosabilă. Am luat legătura chiar și cu vecinii plecați peste hotare, ne-am organizat și, în câteva ore, strada a fost eliberată, pregătită pentru ca agentul economic să înceapă lucrările de construcție”.

Anatol Dragan din cartierul Vasilica are o altă părere: „Vin des în această zonă, la fratele meu mai mic. A repara drumuri în variantă albă înseamnă a arunca banii în vânt sau, mai bine zis, îi îngropi în moloz sau pietriș. Locuiesc pe strada Mihai Viteazul, iar după ce au fost reparate străzile adiacente în variantă albă în anul 2015 (vă mai amintiți, eram în campanie electorală), după fiecare ploaie pietrișul ajungea pe partea carosabilă a străzii pe care locuiesc. O nevoie mai mare nu am văzut. Câte mașini au rămas cu parbrizul spart de la pietricelele care săreau în sus? Acum nu mai sunt nici drumuri, nici pietriș nu a mai rămas, l-a spălat ploaia”.

Cristofor Codreanu precizează: „Vor fi efectuate lucrări capitale de reparație pe toate străzile enumerate, o buna parte fiind în cartierul Sărăcuța, iar două în cartierul Curculiovca. De ce spunem reparate capital? Pentru că vor fi acoperite cu nisip și pietriș, ca ulterior să fie așezat un înveliș asfaltic (nu se cunoaște anul, nota red.). Căi de evacuare a apelor pluviale vor fi construite doar pe strada Petru Cazacu, făcându-se conexiunea cu strada Ștefan cel Mare. Vor fi reparați circa 3 kilometri de drum în variantă albă, în sumă totală de circa 1mln. 700 mii lei, bani alocați din Fondul Rutier cu contribuția Primăriei municipiului Ungheni”. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

You can leave a response , or trackback from your own site.